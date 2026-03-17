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Política Congreso | multas | Intendentes

Hubo consenso

Congreso de Intendentes aprueba rebaja de multas de tránsito para pagos anticipados

La iniciativa fue respaldada por unanimidad en el Congreso y será enviada al Poder Ejecutivo para su implementación

11° Plenario (17.03.26) Expoactiva (15)
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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la Expoactiva Nacional, el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad un proyecto de readecuación del sistema de multas de tránsito que introduce una rebaja del 50% para quienes reconozcan la infracción y abonen el monto de forma anticipada.

La resolución fue adoptada durante la 11ª sesión plenaria, tras el análisis de un documento elaborado por un grupo de trabajo técnico conformado en la instancia anterior. El texto será remitido ahora a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), con el objetivo de incorporar los cambios en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo.

La propuesta establece que las sanciones incluidas en el Decreto 303/023, en el marco de la Ley 19.824, podrán reducirse a la mitad siempre que el infractor admita la falta y realice el pago antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente. La medida apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones, manteniendo como eje central la protección de la vida.

No obstante, el beneficio no alcanzará a infracciones consideradas graves, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a realizar controles, ar en picadas ilegales, circular a velocidades extremas, no contar con libreta habilitante, ni incumplir normas básicas de seguridad como el uso de cinturón o casco, o el traslado indebido de menores.

Además, se prevé que la Comisión de Seguimiento del Sucive pueda exigir instancias de capacitación en seguridad vial como condición para acceder a la rebaja.

El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, destacó el consenso alcanzado: “Este nuevo esfuerzo busca que las multas sean pagables y que la gente pueda cumplir”, señaló.

Nuevos lineamientos

Durante la sesión también se presentaron lineamientos en materia de turismo y desarrollo productivo por parte de autoridades nacionales, y se aprobó la firma de convenios con el IMPO y la Facultad de Ciencias Económicas.

La próxima reunión plenaria se realizará en abril en Montevideo.

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