Congreso de Intendentes aprueba rebaja de multas de tránsito para pagos anticipados

No obstante, el beneficio no alcanzará a infracciones consideradas graves, como conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a realizar controles, ar en picadas ilegales, circular a velocidades extremas, no contar con libreta habilitante, ni incumplir normas básicas de seguridad como el uso de cinturón o casco, o el traslado indebido de menores.

Además, se prevé que la Comisión de Seguimiento del Sucive pueda exigir instancias de capacitación en seguridad vial como condición para acceder a la rebaja.

El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, destacó el consenso alcanzado: “Este nuevo esfuerzo busca que las multas sean pagables y que la gente pueda cumplir”, señaló.

Nuevos lineamientos

Durante la sesión también se presentaron lineamientos en materia de turismo y desarrollo productivo por parte de autoridades nacionales, y se aprobó la firma de convenios con el IMPO y la Facultad de Ciencias Económicas.

La próxima reunión plenaria se realizará en abril en Montevideo.