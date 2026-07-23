Rendición de Cuentas: PIT-CNT llevó al Parlamento propuestas tributarias y pidió ampliar recursos

Propuestas tributarias

Consultado sobre los principales planteos realizados por la central sindical, Giometti explicó que uno de los ejes estuvo vinculado a profundizar las reformas tributarias aprobadas durante el año pasado.

Recordó que el Parlamento ya incorporó modificaciones como la aplicación del impuesto mínimo global a empresas transnacionales con facturación superior a US$ 750 millones y la tributación sobre ganancias de capital obtenidas en el exterior por residentes uruguayos.

Según dijo, el PIT-CNT considera que esas medidas fueron un avance, aunque entiende que deben complementarse con nuevas iniciativas para incrementar la recaudación. Además, reconoció que, desde la perspectiva de la central sindical, los recursos obtenidos hasta ahora no alcanzan para atender plenamente las prioridades sociales.

"Siempre hacen falta más recursos para llevar adelante sobre todo la prioridad vinculada con el tema de la infancia", expresó. En ese sentido, recordó que el proyecto de Rendición de Cuentas prevé destinar US$ 31 millones adicionales para esa área en 2027.

Propuesta del 1%

El legislador confirmó además que entre los planteos recibidos figura la propuesta del PIT-CNT de establecer una sobretasa del 1% para los sectores de mayores ingresos. "Tomamos esa propuesta que es pública, que es la vinculada con una sobretasa del 1% a los más ricos, la tomamos para la discusión, más allá de que es algo que no viene en este proyecto de ley de rendición de cuentas, pero es una discusión que continúa para adelante", afirmó.

Giometti sostuvo que las modificaciones tributarias aprobadas el año pasado ya respondían a una lógica similar de "justicia tributaria" En esa línea, recordó que comenzaron a tributar quienes obtienen ganancias de capital en el exterior y las grandes empresas transnacionales, sectores que, según dijo, cuentan con mayor capacidad contributiva.

El diputado agregó que el PIT-CNT también planteó revisar las exoneraciones fiscales vigentes. Señaló que parte del financiamiento previsto en la Rendición de Cuentas ya avanza en esa dirección mediante la reducción de beneficios tributarios, por ejemplo, para los vehículos eléctricos de más de US$ 30.000.

Con respecto a las propuestas realizadas por la central sindical, Giometti aseguró que serán tenidas en cuenta. "Obviamente las tomamos para la discusión".