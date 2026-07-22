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Política Radío | reclusión |

La cárcel no está resolviendo el problema

Radío: "Más presos no nos protege del delito" y reclamó cambiar la estrategia

Daniel Radío aseguró que más presos no protege del delito, cuestionó la política carcelaria vigente y reclamó cambiar la estrategia para enfrentar la inseguridad.

El comisionado Daniel Radío advierte sobre las condiciones de reclusión en el país.

El comisionado Daniel Radío advierte sobre las condiciones de reclusión en el país.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Durante una entrevista este miércoles en Arriba Gente (Canal 10), Radío señaló que las cifras muestran una tendencia clara: cada año hay más personas privadas de libertad, mientras que los delitos también continúan en aumento. "La gráfica de presos no para de aumentar a pesar de que la población no crece, y en paralelo con esto no para de aumentar la cantidad de delitos. Conclusión: que haya más presos no nos protege del delito, eso es lo que tiene que estar claro", afirmó.

El comisionado también cuestionó uno de los argumentos más frecuentes en el debate sobre seguridad, según el cual la legislación uruguaya sería demasiado permisiva con los delincuentes. "A veces se dice que la legislación es blanda, somos muy 'buenistas', entran por una puerta y salen por la otra. Ese discurso no se sostiene en la realidad", sostuvo.

Condiciones de reclusión en Uruguay

Radío argumentó que las condiciones de reclusión en Uruguay son extremadamente severas tanto por la cantidad de personas encarceladas como por la situación en la que cumplen sus penas. "La privación de libertad en Uruguay desde el punto de vista cualitativo es terrible, las condiciones de reclusión son terribles y desde el punto de vista cuantitativo también son terribles, o sea que no tiene nada de 'buenista' la legislación uruguaya", expresó.

Quien hasta hace pocos días integraba el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) sostuvo que la experiencia acumulada durante las últimas décadas demuestra que el incremento de la población penitenciaria no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad.

"En todo este período de décadas, lo que tenemos que aprender es que, si tenemos más presos y tenemos más delitos, quiere decir que esta no es la respuesta, no es la solución. No nos ha protegido esto", afirmó. Si bien aclaró que la alternativa no pasa por la impunidad, Radío consideró que el sistema político debería avanzar hacia un cambio de paradigma para enfrentar el delito con estrategias diferentes a las aplicadas hasta ahora. "Quizás en algún momento hagamos el click y cambiemos la ficha y pensemos de otra manera", concluyó.

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