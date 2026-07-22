Radío: "Más presos no nos protege del delito" y reclamó cambiar la estrategia

Condiciones de reclusión en Uruguay

Radío argumentó que las condiciones de reclusión en Uruguay son extremadamente severas tanto por la cantidad de personas encarceladas como por la situación en la que cumplen sus penas. "La privación de libertad en Uruguay desde el punto de vista cualitativo es terrible, las condiciones de reclusión son terribles y desde el punto de vista cuantitativo también son terribles, o sea que no tiene nada de 'buenista' la legislación uruguaya", expresó.

Quien hasta hace pocos días integraba el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) sostuvo que la experiencia acumulada durante las últimas décadas demuestra que el incremento de la población penitenciaria no ha dado los resultados esperados en materia de seguridad.

"En todo este período de décadas, lo que tenemos que aprender es que, si tenemos más presos y tenemos más delitos, quiere decir que esta no es la respuesta, no es la solución. No nos ha protegido esto", afirmó. Si bien aclaró que la alternativa no pasa por la impunidad, Radío consideró que el sistema político debería avanzar hacia un cambio de paradigma para enfrentar el delito con estrategias diferentes a las aplicadas hasta ahora. "Quizás en algún momento hagamos el click y cambiemos la ficha y pensemos de otra manera", concluyó.