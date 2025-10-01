Consenso político: el Senado condenó el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero

Los discursos de los senadores reflejaron la magnitud del momento político. Javier García (Partido Nacional), Eduardo Brenta (Frente Amplio) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) intervinieron en representación de sus respectivas bancadas y destacaron en cada caso distintas dimensiones de lo ocurrido.

García: “Un ataque directo a la democracia”

“Ese domingo amanecimos con un hecho que nadie dudó en calificar como un ataque a la democracia uruguaya, aquella que garantiza paz y justicia”, expresó el senador nacionalista Javier García.

García subrayó que el atentado fue dirigido contra un pilar central del sistema de justicia, en un momento en que la Fiscalía de Corte ha adquirido un rol institucional más protagónico que en el pasado. “Fue a la vida de la fiscal de Corte y de su familia, estaba destinado a generar aquello que los enemigos de la democracia buscan, terror, fragilidad y sometimiento de las instituciones al crimen organizado”.

El senador blanco insistió en que el blindaje de la democracia debe hacerse dentro de la Constitución y la ley, “con el ejercicio de la autoridad y aplicando justicia a los criminales”.

Además, elogió la trayectoria profesional de Ferrero, a quien definió como “la dama de hierro contra el narcotráfico”. Enfatizó que, a lo largo de su carrera, enfrentó con firmeza los delitos más complejos y encarna el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

“Sabemos que el manual del narcotráfico está escrito hace mucho tiempo, primero atacan a la justicia, después a las fuerzas de seguridad y finalmente al sistema político. Uruguay no está exento”, advirtió García.

Brenta: “El respeto a la institucionalidad es programático en el Frente Amplio”

En representación del Frente Amplio, Eduardo Brenta reafirmó el “más absoluto respaldo” a Ferrero. En su discurso destacó que la defensa de la institucionalidad democrática es una definición programática de la izquierda desde el retorno de la democracia, incluso “pagando precios políticos y personales en defensa de la misma”.

“El respeto a la institucionalidad democrática es una definición programática del Frente Amplio. Por eso compartimos con todo el sistema político y con la sociedad el repudio a cualquier ataque contra quienes la representan. La fiscal de Corte simboliza nuestro sistema de justicia y, por tanto, la institucionalidad democrática”, señaló.

Brenta también valoró la reacción inmediata del Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Carlos Negro, quien se comunicó con Ferrero apenas se conoció el atentado y dispuso medidas de protección y acciones de investigación.

Resaltó que el compromiso del gobierno y de la oposición es que “no va a pasar narcotráfico en Uruguay” y que los responsables “caerán con todo el peso de la ley”.

“Este es el compromiso asumido por el presidente de la República, el ministro del Interior y nuestra bancada del Frente Amplio. Estamos unánimemente alineados en este sentido”, afirmó.

Ojeda: “Esto cambia las reglas de juego en el Uruguay”

Desde el Partido Colorado, Andrés Ojeda planteó que lo ocurrido constituye un “parteaguas” en la historia reciente del país. “No hemos visto, desde el retorno de la democracia, un hecho de similares características”, sostuvo.

Ojeda explicó que su partido reaccionó de manera inmediata, convocando a un Comité Ejecutivo Nacional de emergencia el mismo domingo, con la participación de sus principales referentes, incluido el expresidente Julio María Sanguinetti.

El legislador colorado planteó tres planos de análisis, el democrático, el institucional y el personal. En el plano democrático, consideró que se trató de un ataque directo al sistema político en su conjunto, en el institucional, subrayó el impacto contra la Fiscalía de Corte como órgano clave de la justicia y en el plano personal, expresó su solidaridad con Ferrero como ser humano que sufrió un atentado en su hogar, donde vive con su hijo, un espacio que debería ser inviolable.

“Esto cambia las reglas de juego en el Uruguay en el que parecía que nunca pasaba nada. El narcotráfico es un fenómeno creciente en toda Latinoamérica, y aunque nos resistamos a aceptarlo, también llega a Uruguay. Debemos tomar conciencia de la gravedad de lo ocurrido”, afirmó.