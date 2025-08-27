Hacete socio para acceder a este contenido

Política Laboratorio | infancia | OPP

para las Políticas Públicas Infantiles

Convocatoria para la creación de un Laboratorio de Ciencias del Comportamiento

La iniciativa busca diseñar y desarrollar un laboratorio en Uruguay con proyecciones regionales, para aportar en políticas publicas dirigidas a la infancia.

Por Redacción Caras y Caretas

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en colaboración con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y UNICEF Uruguay, ha lanzado una convocatoria para la creación de un Laboratorio de Ciencias del Comportamiento, cuyo diseño y desarrollo se llevará a cabo en Uruguay, con proyecciones a nivel regional.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Con un enfoque reformador, el laboratorio incorporará herramientas innovadoras y enfoques basados en la evidencia, así como un análisis en profundidad del comportamiento humano, para optimizar el impacto de las políticas implementadas.

"Queremos promover una gestión pública más efectiva y centrada en las personas, que pueda generar un impacto real en la vida de nuestros jóvenes a través del conocimiento y la innovación," se manifestó desde la OPP.

El laboratorio buscará generar un entorno propicio para la recopilación de datos y la creación de estrategias que aborden las necesidades específicas de la infancia y la adolescencia en Uruguay. Este esfuerzo también se alineará con las mejores prácticas internacionales en la materia.

Las propuestas para participar en esta convocatoria están abiertas a instituciones, organismos y profesionales del área, que se prevean como actores clave en este proceso transformador. Con esta iniciativa, se espera no solo mejorar la calidad de las políticas públicas en el país, sino también establecer un modelo sostenible que sirva como referencia para la región.

¿Qué son las ciencias del comportamiento?

Las ciencias del comportamiento son un campo multidisciplinario que estudia cómo las personas piensan, sienten y se comportan en diversas situaciones. Este ámbito incluye disciplinas como la psicología, la sociología, la economía conductual y la antropología, entre otras. Su enfoque se centra en comprender los factores que influyen en la toma de decisiones y en el comportamiento humano, lo que permite desarrollar estrategias para modificar conductas de manera efectiva en contextos específicos, como la educación, la salud pública y las políticas sociales.

La relevancia de las ciencias del comportamiento en la formulación de políticas públicas radica en su capacidad para informar y mejorar la efectividad de las intervenciones gubernamentales. Al incorporar hallazgos de investigaciones sobre comportamiento humano, las políticas pueden diseñarse para ser más receptivas a las necesidades y motivaciones de la población. Esto no solo facilita la implementación de programas más efectivos, sino que también aumenta la aceptación y el compromiso de los ciudadanos. En el caso específico de las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, el uso de estas ciencias puede contribuir a un enfoque más centrado en las personas, asegurando que las estrategias adoptadas respondan mejor a las realidades y los desafíos que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual.

