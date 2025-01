Corte Electoral no hizo lugar a recurso de Partido Colorado para habilitar voto cruzado

Recurso en enero

Ambos partidos habían presentado el recurso a principios de enero, señalando su oposición a algunos artículos de la reglamentación para las elecciones de mayo.

El diputado colorado Felipe Schipani sostuvo en esa ocasión que no había "ningún tipo de prohibición ni constitucional ni legal para no cruzar el voto".

"Esto no tiene sustento normativo, porque no lo impide la Constitución, no lo impide la ley y mal podría, desde nuestro punto de vista, prohibirlo reglamentariamente la Corte Electoral", afirmó.