Cortocircuito en la coalición por las elecciones departamentales y municipales

Ambos partidos políticos presentaron, este viernes un recurso de reposición ante la Corte Electoral por este tema.

El recurso contempla dos aspectos. Por un lado, impugnan la imposibilidad de cruzar el voto entre municipal y departamental, es decir, no poder votar un candidato a alcalde de un partido y uno a intendente de otro.

"Esto no tiene sustento normativo, porque no lo impide la Constitución, no lo impide la ley y mal podría, desde nuestro punto de vista, prohibirlo reglamentariamente la Corte Electoral", dijo el diputado colorado Felipe Schipani.

En tal sentido, Macarena Rubio, presidenta del Partido Nacional, sostuvo que su agrupación política no está de acuerdo con la iniciativa.

“Mis declaraciones apuntan -y a eso me refiero con la solicitud de “no innovar”- a que la Corte Electoral mantenga su resolución dictada para las elecciones de mayo, habilitando a quienes fueron candidatos por un lema en la elección Interna a ser candidatos por otro lema en la elección municipal (únicamente a municipal, porque a lo departamental está expresamente prohibido por la Constitución)”, enfatizó la abogada en su cuenta de X.

Otras voces nacionalistas

Por otro lado, el diputado Juan Martín Rodríguez compartió unas reflexiones que hizo casi diez años atrás, en febrero de 2015, y que -a su entender- mantienen “plena vigencia”.

En su escrito, el legislador insiste en que la propuesta del voto cruzado “no solamente se halla legalmente prohibida, sino que hasta podría tener ribetes de inconstitucional”.

“En caso de querer habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales primero debe pensarse en una ley que, por tratarse de una norma modificativa o interpretativa de la ley de Elecciones, requeriría mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara”, argumenta Rodríguez.

Así, el senador Sergio Botana retuiteó la publicación del diputado y manifestó que elige no habilitar el voto cruzado “para no debilitar a los partidos políticos en su base”. “Los partidos políticos son sostén del sistema. Ojo!!!”, añadió.