El Partido Nacional cerró filas en defensa de la gestión de sus exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat, tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir las patrulleras oceánicas (O.P.V.), un proyecto iniciado durante el pasado gobierno de coalición.
Sin asumir errores
Caso Cardama: Partido Nacional evitó autocrítica y pidió interpelar a la ministra de Defensa
Álvaro Delgado respaldó la gestión de los exministros nacionalistas y confirmó que el Partido Nacional pedirá interpelar a Sandra Lazo.