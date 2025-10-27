Hacete socio para acceder a este contenido

Política Partido Nacional | Cardama | decisión

 Sin asumir errores 

Caso Cardama: Partido Nacional evitó autocrítica y pidió interpelar a la ministra de Defensa

Álvaro Delgado respaldó la gestión de los exministros nacionalistas y confirmó que el Partido Nacional pedirá interpelar a Sandra Lazo.

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
El Partido Nacional cerró filas en defensa de la gestión de sus exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat, tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir las patrulleras oceánicas (O.P.V.), un proyecto iniciado durante el pasado gobierno de coalición.

En conferencia encabezada por su presidente, Álvaro Delgado, el partido aprobó una declaración en la que acusa al actual gobierno de actuar con “irresponsabilidad política y jurídica” y de “afectar la credibilidad del país”. Delgado sostuvo que la medida “deja al Uruguay indefenso frente al crimen organizado y la pesca ilegal” y “expone al país a demandas internacionales millonarias”.

“Decisión temeraria”

La declaración partidaria, aprobada por unanimidad, respalda “plenamente” la actuación de los exministros García y Castaingdebat y responsabiliza a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por lo que califican como una “decisión temeraria y contraria a la buena fe contractual”. En consecuencia, resolvieron iniciar los contactos parlamentarios para promover su interpelación.

