Caso Cardama: Partido Nacional evitó autocrítica y pidió interpelar a la ministra de Defensa

En conferencia encabezada por su presidente, Álvaro Delgado, el partido aprobó una declaración en la que acusa al actual gobierno de actuar con “irresponsabilidad política y jurídica” y de “afectar la credibilidad del país”. Delgado sostuvo que la medida “deja al Uruguay indefenso frente al crimen organizado y la pesca ilegal” y “expone al país a demandas internacionales millonarias”.