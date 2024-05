Cosse al gobierno: "Han estado tapando agujeros, escándalo tras escándalo"

Reiteró que el gobierno "no tiene rumbo". "Tienen la intención pero no tienen rumbo. Este gobierno no estaba preparado", expresó. Y recordó que "Uruguay supo tener avances" años atrás. Pidió un "retorno de la cordura".

Para Cosse el gobierno no tiene rumbo

Para Cosse, Uruguay “dejó de ser un país de grandes avances y es un país de retrocesos y de estancamiento”. “Este gobierno tiene intenciones, pero no tiene rumbo”, sumó.

Y continuó: “La enorme mayoría de uruguayas y uruguayos queremos lo mismo, tenemos los mismos problemas. Tenemos el mismo enorme problema ya en espiral de la seguridad. Tenemos los mismos problemas con lo que fue un sistema nacional integrado de salud y hoy lamentablemente es un sistema nacional estancado de salud. Tenemos los mismos problemas con la imposibilidad de que el sistema de educación pública se siga desarrollando de manera leal a su esencia, que siempre ha sido una esencia colaborativa”, manifestó la precandidata.