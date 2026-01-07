Cosse condenó invasión de EE.UU. en Venezuela: "Es muy grave que un país invada a otro"

Y describió al derecho internacional como el instrumento que permite a los países resolver sus problemas, porque las cosas no se resuelven "ni a los gritos ni a los golpes".

"Hay un derecho internacional con principios básicos como la no intervención, por ejemplo, la soberanía de los pueblos. Entonces me parece grave que un país invada a otro. Más allá de lo que podamos opinar sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó o pasará, es grave lo que pasa en América Latina", consideró.

El papel de Uruguay

Respecto al papel que le cabe a Uruguay, Cosse consideró que como "país serio", aunque "pequeño", debe defender el derecho internacional. "Le va la vida en defender el derecho internacional. Al defender el derecho internacional estamos defendiendo a Uruguay. Donde nos tenemos que parar nosotros es: ¿qué tiene que ver Uruguay con esto? Tiene que ver que tiene que defender el derecho internacional, porque tiene que defender su derecho a estar en el mundo y a que no sea normal que un país invada a otro cualesquiera sean los motivos", dijo.

Y señaló que su aspiración es que el miércoles, en la discusión que se dará en el Parlamento, los representantes de los distintos partidos puedan manifestar un "anhelo común", más allá de las "opiniones sobre los temas internos de Venezuela".