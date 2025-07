Cosse a favor de analizar propuesta para que Antel tenga los derechos del fútbol uruguayo

"Cuando logramos que Antel tuviera la aplicación de los mundiales se hizo porque eso iba acompañado de una estrategia comercial para aumentar sustantivamente los contratos y acá es lo mismo", recordó la expresidenta de la empresa de telecomunicaciones.

"No digo que Antel tenga que tener la exclusividad en eso, pero me parece muy interesante que el vicepresidente de Antel lo esté marcando porque es una línea que hay que estudiar con cuidado", subrayó.

La opinión de Orsi

Consultado sobre si el gobierno va a cumplir algún rol en este asunto, el presiente de la República Yamandú Orsi dejó claro que no se involucrará: “No, no me puedo meter en eso. Me parece que no corresponde. Es un asunto entre privados", dijo al respecto.

Más allá de esto, el presidente dio una valoración más amplia del asunto, en la que no hizo referencia sólo al fútbol. “Creo que también es un derecho poder ver los espectáculos deportivos por nuestra televisión. Pero no sólo los deportivos de alto nivel, sino también poder ver un partido de fútbol del interior. Poder seguir viendo básquetbol, poder seguir viendo el carnaval de Uruguay”, sostuvo el presidente, quien cerró el tema diciendo que, en su opinión, “hay que pensar en clave de cultura”.