Cosse instó a defender la democracia en Uruguay en un contexto mundial que "no goza de buena salud"

Cosse reivindicó al Sunca por su "larga historia de lucha"

En ese sentido, la presidenta en funciones remarcó que el Sunca cuenta con “una larga historia de lucha por los derechos de los trabajadores, la libertad, la democracia, los derechos más básicos, las mejoras laborales y por la salud”.

Por lo tanto, “hay que escucharlos a ustedes con mucha atención”, señaló Cosse en la actividad, cuya consigna, este año, es “Construyendo futuro”.

Además, recordó que fue elegida por la ciudadanía como vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General y el Senado. Por ello, se comprometió a hacer todo lo posible para que los representantes nacionales escuchen muy especialmente al Sunca en materia seguridad laboral, mejoras en la legislación y todo lo que conduzca a la integralidad de la salud laboral.

El congreso

El máximo ámbito de debate y decisión de la organización sindical, se realiza el 6 y 7 de febrero en el Club Atlético Cordón, en Montevideo.

En el encuentro, se abordan las condiciones de vida y de trabajo, y se definirán las líneas de acción para defender y profundizar los derechos de los trabajadores.

En ese contexto, Cosse dijo que el congreso se realiza en un momento muy especial, en alusión a los recientes fallecimientos de trabajadores de la construcción mientras efectuaban labores.

Se viven “días muy amargos, porque, como dice el Sunca, primero está la vida”, reflexionó la presidenta en ejercicio.