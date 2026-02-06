Orsi cierra la visita oficial a China: destacó el respeto del pueblo chino con la delegación

El presidente de la República, Yamandú Orsi, cerró este viernes su visita oficial a China, en la que fue acompañado por una delegación de empresarios uruguayos y otras autoridades de gobierno. El fin de la misión se dio en un evento de promoción organizado en Shanghái por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), celebrado en la ciudad de Shanghái.
En su intervención, el mandatario expresó agradecimiento a las autoridades del gobierno chino, los equipos de trabajo y el sector empresarial de las dos naciones. Al mismo tiempo, destacó el trato recibido por parte del pueblo chino.
En ese sentido, Orsi sostuvo que el afecto del pueblo chino, “demuestra al mundo cuál es el camino correcto para los vínculos entre la humanidad”, una actitud que se traduce en una forma de conducir las relaciones internacionales que Uruguay “valora profundamente”, agregó.
En lo que refiere a la promoción comercial -objetivo principal de la misión gubernamental al gigante asiático- el mandatario destacó la calidad de la carne uruguaya. Uruguay es una nación “pastora por nacimiento”, subrayó Orsi donde hay "más cabezas de ganado que personas"
Por último, el mandatario afirmó que compartir el producto uruguayo es un honore e invitó a que los ciudadanos chinos visiten Uruguay. Además, reconoció al INAC por su labor técnica para posicionar la producción nacional a nivel mundial.