Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cosse | acuerdo |

Parlamento

Cosse recibe este martes el acuerdo Mercosur-UE de manos de Lubetkin

El Canciller entrega esta tarde el documento del acuerdo a Cosse en una reunión en el Parlamento; tras el encuentro, brindarán una conferencia de prensa.

Cosse recibe este martes el acuerdo Mercosur-UE de manos de Lubetkin.

Cosse recibe este martes el acuerdo Mercosur-UE de manos de Lubetkin.

 Foto: Sofía Torres / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, recibirá este martes formalmente las copias del acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.

La entrega será realizada personalmente por el Ministro de Relaciones Exteriores, Period. Mario Lubetkin, en una reunión fijada para las 16 horas en el despacho de la Presidencia del Senado.

Tras la recepción, el documento será entregado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Posteriormente, cada bancada iniciará el estudio pormenorizado de las cláusulas para definir sus posturas de cara a la ratificación.

Una vez finalizada la reunión entre Cosse y Lubetkin, ambpos brindarán una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre el alcance de los documentos entregados y responder a las interrogantes de los medios de comunicación presentes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar