Operativo Calle: Ministerio del Interior intervino sobre 356 personas

"Conforme a lo establecido en la Ley de Faltas N.º 19.120 y al artículo 368 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 19.889, la Jefatura de Policía de Montevideo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), despliegan un operativo que cuenta con distintos móviles policiales, incluyendo una camioneta oficial, un ómnibus destinado al traslado de personas a refugios", señalaron.

En el transcurso de esta jornada, el Ministerio del Interior mantuvo una reunión en la Jefatura de Policía de Montevideo, donde estuvieron presentes el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana,. Victor Abal, el Jefe de Policía de Montevideo, Comisario General Pablo Lotito, la Alcadesa del Municipio B, Patricia Soria, referentes de los barrios Palermo, Cordón y Ciudad Vieja, entre otras autoridades policiales.

Abal señaló que “hay una gestión que tenemos que procurar empezar a pensar con la comunidad y con otras autoridades municipales”, y agregó que se continua trabajando de forma de intensa para agregar nuevos puntos al operativo focalizado dentro de Montevideo.

Colectivo Nitep rechaza el operativo: "No es ayuda, es barrer personas"

Luego de que se anunciara el operativo, el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) publicó un comunicado cuestionando la naturaleza del plan, que utiliza la Ley de Faltas y el apoyo de la Guardia Republicana para trasladar a los ciudadanos hacia el centro de referencia en Casavalle.

Desde el colectivo denunciaron que esta intervención no responde a una lógica de asistencia, sino de ocultamiento. "No nos llamen cuidado cuando lo que hacen es barrer personas para que la ciudad no se vea a sí misma". Para NITEP, el enfoque gubernamental prioriza la estética urbana y la "molestia" de comerciantes y vecinos por sobre la dignidad humana, afirmando que "la calle no es una falta. La falta es del Estado que llega con ómnibus y custodia después de haber llegado tarde con derechos".

Por otro lado, cuestionaron que a través del Operativo Calle se pretende que las personas no regresen a los espacios públicos, cuando no se les ofrecen alternativas habitacionales reales. "Nos piden que no volvamos, pero no nos dicen adónde ir", cuestionaron, subrayando que "no hay egreso sin casa" ni salida posible sin el factor tiempo y la construcción de vínculos.