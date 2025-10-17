Cosse lamentó la violencia hacia los niños tras ataque en que resultó herido un bebé

Añadió que el presupuesto trae cambios en esa dirección, y a su entender, permite el regreso de un Estado fuerte a los barrios, al tiempo que solicitó plazos para ejecutar las políticas. "Creo que en el Presupuesto nacional hay aspectos interesantes que van por el rumbo correcto que tiene que ver con un encare integral del tema de la violencia. Se habla de incorporar más cámaras, más efectivos, pero también se habla de un programa Más barrios, donde se trabaja en conjunto entre ministerios, para llegar a los barrios pero que no llegue solo la Policía, que llegue la vivienda, la asistencia social, la salud mental", indicó.

Heridos en El Tobogán

En la mañana de este viernes un ataque a balazos en el barrio Tobogán, en la zona del Cerro, dejó a un hombre de 31 años en estado grave y a su hijo de 10 meses también herido.

El bebé y sus padres se trasladaban en una camioneta por la intersección de Pasaje Martori y Pasaje A cuando fueron abordados por delincuentes quienes le dispararon.

Cerca de allí, en la misma zona, una mujer de 38 años fue asesinada de un disparo en la espalda.