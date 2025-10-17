Policía incautó drogas, dinero, armas y municiones en San José

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional lideró operativo en el departamento de San José, en coordinación con la Brigada Departamental Antidroga de la Jefatura de Policía de San José. Se realizaron 11 allanamientos, 7 personas detenidas y se incautaron armas, municiones, dinero, drogas y dispositivos electrónicos varios.
Para la operación Nairobi también se recibió apoyo de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), Dirección General del Centro de Comando Unificado, el Grupo de Reserva Táctica (GRT), además de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional (DIVIN).
En una conferencia de prensa realizada en San José, acompañado por el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, y el Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional, Comisario General (R) Robert Taroco, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el trabajo en conjunto que la Policía realizó en este importante operativo.
Detalles del operativo en San José
El Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena, dio detalles de la operación y agregó que se trataba de un grupo el cual se encontraba siendo investigado por venta de estupefacientes en el departamento de San José y en la capital del país. “Esto fue el resultado de una operación que llevó meses de investigación”, según afirmó.
En el marco de la Operación Nairobi, los 11 allanamientos realizados permitieron la detención de 7 personas mayores de edad que se encuentran a disposición de la justicia, así como la incautación de armas, municiones, drogas y varios dispositivos electrónicos:
2 armas
2 cargadores de diferentes calibres
Más de $20.000
Aproximadamente USD 8.000
19 teléfonos celulares
1 notebook
7 balanzas de precisión
12 cámaras de videovigilancia
6 radios Handy con bases cargadores
34 envoltorios con sustancia blanca
39,02 g de sustancia blanca
2 bolsas de cogollo