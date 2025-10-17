Policía incautó drogas, dinero, armas y municiones en San José

Detalles del operativo en San José

El Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena, dio detalles de la operación y agregó que se trataba de un grupo el cual se encontraba siendo investigado por venta de estupefacientes en el departamento de San José y en la capital del país. “Esto fue el resultado de una operación que llevó meses de investigación”, según afirmó.

En el marco de la Operación Nairobi, los 11 allanamientos realizados permitieron la detención de 7 personas mayores de edad que se encuentran a disposición de la justicia, así como la incautación de armas, municiones, drogas y varios dispositivos electrónicos:

2 armas

2 cargadores de diferentes calibres

Más de $20.000

Aproximadamente USD 8.000

19 teléfonos celulares

1 notebook

7 balanzas de precisión

12 cámaras de videovigilancia

6 radios Handy con bases cargadores

34 envoltorios con sustancia blanca

39,02 g de sustancia blanca

2 bolsas de cogollo

