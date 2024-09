Cosse no se guardó nada y salió al cruce de Ripoll

"Yo me preocupo de trabajar con la gente, y estamos haciendo una campaña obvia de contacto con la gente. No me preocupo por la campaña del Partido Nacional ni del Partido Colorado, no me interesa", agregó la exintendenta de Montevideo.

Consultada sobre si la dupla Rodríguez-Sánchez opaca la fórmula presidencial, Cosse dijo que "Donde haya un par de frenteamplistas, va a haber una fórmula".

"Nos vamos a encontrar con un montón de fórmulas en los sectores, en la calle, en los comités, porque la fórmula de la victoria es la gente. No nos vamos a distraer ni nos van a poder dividir", sostuvo Cosse. En ese sentido, afirmó estar "convencida" de que el Frente Amplio obtendrá la "mayoría parlamentaria" entre las elecciones de octubre y noviembre.