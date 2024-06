Crecen las dudas sobre el accionar de Fossati en el caso Astesiano

Esto, sumado a que las apariciones públicas de la exmagistrada están generando cortocircuitos, incluso dentro de filas nacionalistas, especialmente en quienes apoyan la precandidatura de Laura Raffo. Es que Fossati, en un estilo similar al de Graciela Bianchi, día tras día incursiona en debates políticos con descalificaciones y acusaciones fuera de lugar. Incluso, su verborragia la ha llevado a tener que borrar más de una publicación en sus redes sociales.

Dirigentes de Sumar se han mostrado preocupados por la exposición de Fossati respecto al caso Astesiano, a sus planteos y declaraciones que no han caído bien, ya que creen terminan entorpeciendo mas que aclarando.

El senador nacionalista Jorge Gandini se había expresado al respecto, al asegurar que el ingreso de Fossati al Partido Nacional, “complicaba”.

Por ejemplo, en referencia al fiscal de homicidios Carlos Negro dijo que era “El macho beta de la manada que describí en mi libro. El tiempo saca a luz la verdad.”, remató en alusión a supuestas filtraciones que habría realizado el fiscal junto al periodista Gabriel Pereyra.

Astesiano acusa

El excustodio del presidente expresó que durante el proceso de investigación fiscal, que encabezó Fossati, recibió amenazas o extorsiones de la exmagistrada para que se inculpara firmando un acuerdo abreviado y evitando, de esta manera, el juicio.

"Me gustaría que le preguntes a Prieto con qué me amenazó Fossati a mí para que firme y yo cuide mi familia", dijo Astesiano en declaraciones recogidas por Crónicas del Este. De acuerdo a lo mencionado por el citado medio, el excustodio presidencial afirmó que la fiscal Fossati le dijo que si no firmaba le daría una condena de diez años, revelándole a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres. "Decime, qué haces? Yo opté por cuidar mi familia", había expresado Astesiano.

Un interrogatorio desbalanceado

Además de lo manifestado por Astesiano, como se señalaba en párrafos anteriores, ciertas revelaciones comprometen la situación de la exfiscal Gabriela Fossati. El periodista Eduardo Preve presentó en su columna "La Tapadita", información inédita sobre la actuación de la exfiscal en el caso Astesiano. Según Preve, Fossati, quien ahora integra una lista del Partido Nacional, pudo haber protegido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la investigación

Del interrogatorio de Fossati que realizó al presidente el 26 de diciembre de 2022, en la residencia de Suárez, se conoció que la exfiscal pidió al presidente buscar en su celular una serie de "palabras claves" para identificar posibles conversaciones relevantes con Astesiano.

Al día siguiente, el 27 de diciembre, Fossati organizó una reunión en la sede de Policía Científica con la presencia del fiscal de corte Juan Gómez, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el director de Policía Científica y el presidente Lacalle Pou. Durante esta reunión, el presidente, guiado por Fossati, buscó en su celular las 50 palabras claves autorizadas por un juez. Algunas de las palabras y los resultados obtenidos fueron: rapiña, pasaporte, Ferreira, Santiago González, carnicería, moto.

Como informó Caras y Caretas, de las 50 palabras claves buscadas, solo se generaron 19 capturas de pantalla. Según la información presentada, estas capturas no revelaron ninguna información comprometida sobre el presidente, pero sí evidenciaron la intervención en varios casos de rapiñas y la "preocupación del presidente por estos asuntos".

Lo preocupante de todo esto, es cómo no se avanzó en la investigación de forma seria y responsable. Parece un chiste de mal gusto cómo se procedió a investigar al presidente, a su celular y al entorno del primer mandatario. Tal vez la intención de Fossati haya sido querer proteger por demás al presidente Lacalle Pou, algo que debe ser rechazado categóricamente por todo el sistema político y judicial de este país. Pero lo cierto, es que lejos de protegerlo circunstancialmente, la actuación desentonada de Fossati está logrando el efecto contrario. Las dudas sobre su actuación y las sospechas vienen en aumento. Los chats que involucran al presidente en comportamientos, al menos permisivos en actos de espionaje, son lo suficientemente claros como para que los intentos de protección de Fossati tengan sus frutos.