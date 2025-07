Transferencias: gobierno propone 80 millones de dólares; para intendentes es insuficiente

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, reconoció "un esfuerzo" del Poder Ejecutivo. "Las competencias de los gobiernos departamentales exceden largamente el famoso ABC", aseguró.

Los intendentes se refirieron a las distintas situaciones financieras que padecen las comunas y desde el congreso monitorean la situación. Indicaron, además, que la OPP podría adelantar partidas especiales para Florida.

"Los nuevos que les toca asumir esas realidades tendrán que poner el ingenio, como muchos acá nos ha tocado asumir realidades que hemos tenido que poner orden, ser austeros en los recursos, muchas veces retacear y recortar muchas cosas", afirmó.

80 millones de dólares en 5 años

La propuesta del Poder Ejecutivo totaliza US$ 80 millones, de los cuales US$ 20 millones provienen de un fondo para eliminar asimetrías entre intendencias que quedó del anterior presupuesto y otros US$ 60 millones. Como se dijo, los intendentes consideraron como insuficiente ese dinero.

El 50% de esos recursos se destinarían a un Fondo Metropolitano, integrado por Montevideo y Canelones, y el dinero restante se dividiría entre 17 intendencias. Dicho monto, a su vez, se repartirá durante los cinco años de este período.

Según informó radio Montecarlo, el intendente de Rivera, Richard Sander (Partido Colorado), manifestó que desde el martes hasta este viernes “subimos un par de escalones” y se espera que hacia la próxima reunión, se pueda subir alguno más.

La más alta de la historia

En una nota publicada en el portal de Presidencia de la República, Arim explicó que la norma constitucional establece la transferencia de recursos del gobierno a las intendencias y consideró que la cifra será la más alta de la historia del país al finalizar esta administración. Y agregó que se proyecta atender las asimetrías en todo el territorio nacional y, asimismo, complementar con la política presupuestal del gobierno.

El jerarca gubernamental afirmó que se trabaja sobre aspectos cualitativos como mejorar la coordinación de las políticas nacionales con las departamentales, optimizar la calidad del gasto en el ámbito local y ayudar, desde el gobierno nacional, a que eso suceda, sin invadir autonomías.

“Es una pieza importante de la discusión, y dista de estar cerrada. Hay un intercambio que, con las diferencias que corresponden y asumiendo, cada uno desde el lugar desde donde habla, es adecuado entre ambos niveles de gobierno”, dijo Arim, quien aclaró que el Poder Ejecutivo asume la obligación de ponderar el presupuesto global.