Críticas de la oposición al discurso de Orsi: "Empezó mintiendo"

Luego de cumplirse un año desde el 1° de marzo de 2025, día en que Yamandú Orsi asumió la Presidencia del país, se dio a conocer la intención del gobierno de enviar un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. El anuncio por parte del presidente ante la Asamblea General despertó críticas en dirigentes de la oposición, quienes tildaron la propuesta como “un profundo error” y “un enorme retroceso antidemocrático”.
El senador blanco Sebastián da Silva dijo que “los problemas reales parece que no existen”, porque no se habló “de los cierres de las empresas”, así como tampoco “de la gente de campo, que está padeciendo una sequía machaza”. Por lo tanto, al senador le pareció “un discurso de Fernando Pereira” (el presidente del FA), es decir, un “típico discurso frentista, para mirarse el ombligo y salir a militar”.
"Empezó mintiendo"
Consultado por la falta de aplausos en filas opositoras, Da Silva dijo que se debieron a que Orsi “empezó mintiendo”, como cuando hizo referencia al déficit fiscal. El mandatario dijo que el número recibido por este gobierno fue “el más alto en décadas”. Da Silva sostuvo que esto es “una mentira flagrante”, entonces, eso hizo que “el ambiente se crispe un poco”. “Se habló de muchas cosas que venían del gobierno anterior, sin reivindicarlo, pero ese es el FA al que nos vamos enfrentar en 2026, escorado a la izquierda y haciendo discursos de Pereira”, insistió.
Sobre la mención de Orsi al caso Cardama en su discurso, Da Silva dijo que en el FA “están obsesionados con eso, es lo único que los desvela”, y señaló que “la madre de todas las batallas” será la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “No vamos a darle el manejo de la justicia al FA, porque ya sabemos lo que puede llegar a hacer”, finalizó.