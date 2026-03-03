Críticas de la oposición al discurso de Orsi: "Empezó mintiendo"

"Empezó mintiendo"

Consultado por la falta de aplausos en filas opositoras, Da Silva dijo que se debieron a que Orsi “empezó mintiendo”, como cuando hizo referencia al déficit fiscal. El mandatario dijo que el número recibido por este gobierno fue “el más alto en décadas”. Da Silva sostuvo que esto es “una mentira flagrante”, entonces, eso hizo que “el ambiente se crispe un poco”. “Se habló de muchas cosas que venían del gobierno anterior, sin reivindicarlo, pero ese es el FA al que nos vamos enfrentar en 2026, escorado a la izquierda y haciendo discursos de Pereira”, insistió.