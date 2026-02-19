Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Polémica en X

Cruce en el Senado: García pidió desafuero de Abracinskas por acusarlo de enriquecerse

Tras la polémica, Abracinskas pidió disculpas a García y reconoció que la publicación fue equivocada por una información que "resultó ser sesgada".

El Senado fue escenario de  un intercambio por momento subido de tono entre el oficialismo y la oposición.

 Leonardo Carreño / FocoUy
El Senado volvió a sesionar este miércoles de forma extraordinaria y fue escenario de un intercambio por momentos subido de tono a raíz del pedido del senador nacionalista Javier García de desaforar a la senadora suplente del Frente Amplio (FA) Lilián Abracinskas por compartir un fragmento de la declaración jurada de García que mostraba un aumento patrimonial entre 2020 y 2025 (el período anterior de gobierno, que García integró) y acusarlo de enriquecerse por su rol como ministro de Defensa.

“Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quién fue redituable la gestión del exministro”, escribió Abracinskas en su cuenta de X, al compartir la publicación del usuario @GBica1987, quien señaló un balance de “+16,5 millones de pesos en cinco años” en el patrimonio de García. El usuario no adjuntó imágenes de la declaración jurada del senador, que es pública y muestra un incremento menor al señalado: 6.154.469 pesos (unos 158.000 dólares).

García fundamentó el pedido de desafuero en que Abracinskas –que no estaba presente en la sesión– “profirió públicamente una descalificación institucional, un agravio personal que afecta mi integridad como integrante de este cuerpo y, por lo tanto, del Senado de la República que integro”.

Abracinskas publicó: "Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del exministro" y señaló un incremento en el patrimonio neto de García de aproximadamente un millón de pesos en 2020 a aproximadamente 17,5 millones de pesos en 2025.

A este comentario, García respondió este miércoles en sala. El nacionalista aseguró que la frenteamplista se hizo eco de una "infamia" y que la declaración jurada fue editada, en la que se ocultó un dato clave en el incremento patrimonial, debido al fallecimiento de su madre en agosto de 2024.

García acusó a Abracinskas de difamarlo en procura de una ventaja política y aseguró que "se hizo eco de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida señora presidenta que en una sesión del Senado de la República tenía que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia".

Abrancinskas pidió disculpas

Por su parte, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, defendió a Abracinskas en su libertad de expresión. "Lo que pasa en el mundo Twitter tenemos mucho para discutir", indicó el frenteamplista y afirmó que cuando Abracinskas realizó la publicación no estaba en uso del cargo en el Senado en su calidad de suplente.

Caggiani realizó un llamamiento a los legisladores de la oposición a respetar los acuerdos y propuso que el tema fueros sea discutido en otra sesión convocada para tal fin.

Tras la polémica, Abracinskas pidió disculpas a García: “Hace unos días compartí en redes sociales una información que resultó ser sesgada, lo que me llevó a realizar una publicación crítica hacia el senador Javier García. Esa publicación fue equivocada. Al senador y a quienes pudieron sentirse afectados, mis excusas”

"Creo en el debate firme y respetuoso pero también en la responsabilidad y el rigor al momento de comunicar", afirmó. "Esto no cambia ni relativiza la decisión del Frente Amplio de impulsar una comisión investigadora para determinar responsabilidades en el caso Cardama. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos son imprescindibles para fortalecer la confianza pública", agregó.

