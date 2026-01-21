Cruce entre Javier García y la ministra Lazo por ascenso en la Armada

Si bien González cumple el requisito de la antigüedad, su nombre no estaba incluido en un primer listado y fue incorporado posteriormente tras intercambios con el Poder Ejecutivo. De este modo fue desplazado Daniel Di Bono.

Lazo defendió el ascenso

Consultada al respecto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo este martes en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo definió las cuatro venias en función de “la lista de prelación que existe” y con base en un intercambio que hubo “desde el punto de vista político” entre el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, y “la cúpula del ministerio”. “Pero, en realidad, se respeta, digamos, lo que se llama quienes están en la derecha”, expresó, en referencia a la antigüedad de los integrantes del cuerpo naval.

“En eso estamos ahora. Los nombres ya se van a enviar al Parlamento y allí se analizará. Cuando pasa al Parlamento es el Parlamento el que tiene que cumplir con su rol de definir y de aprobar o no (los ascensos); nosotros entendemos que esos son los nombres que se deben ascender”, afirmó Lazo.