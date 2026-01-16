Gobierno frenó pago a Cardama tras un nuevo incumplimiento del astillero

El gobierno de Yamandú Orsi tomó la decisión de no habilitar el pago correspondiente al tercer hito en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) luego de que la empresa Francisco Cardama S.A. no cumpliera con los compromisos asumidos en el plazo establecido por contrato.
El pago que no se ejecutará correspondía al 20% del total del costo de la primera OPV; un monto significativo que endureció los controles y la rigurosidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa.
El Poder Ejecutivo resolvió no habilitar el pago por el tercer hito del proyecto luego de que el astillero ubicado en Vigo no acreditara la disponibilidad de los motores (Caterpillar) del primer buque, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a Portal Marítimo; un hito clave en el esquema de avance de las obras, y por con ende del cronograma de pagos establecido.
La continuidad o no de los pagos a Cardama es una de las polémicas en torno a la disputa del Estado uruguayo con el astillero gallego.
Si bien la fecha para la acreditación de los motores está pautada para el 15 de febrero, el astillero debía dar cuenta de la disponibilidad de los mismos para su instalación antes del 14 de enero —estipulado en la carta de crédito—, de modo que alcanzaran los tiempos para su colocación efectiva en la embarcación correspondiente.
El cuento de Mario Cardama con los motores
Si bien, Mario Cardama se excusó ante el MDN que el problema fue que la empresa proveedora (Caterpillar) no cumplió con los plazos propios de entrega; desde el gobierno sostienen que Cardama ni siquiera señó los motores para que los empiecen a fabricar en Estados Unidos (EEUU), proceso que demora un año y que ya debía haber sido gestionado el año pasado por la empresa gallega a través del representante en Galicia de Caterpillar, Finanzauto.
En diálogo con Caras y Caretas, Sandra Lazo aseguró que Mario Cardama "no pagó seña ninguna" y "estoy segura que no tiene con qué hacerlo".
La posibilidad de que el tercer hito no se cumpliera en tiempo y forma por las demoras en la compra e instalación de los motores ya estaba sobre la mesa desde fines del año pasado, cuando Lazo informó en el Senado que la entrega del equipamiento en cuestión tendría un retraso adicional de doce meses.
Dicha situación fue comunicada oficialmente por Cardama el pasado 26 de noviembre, sin documentación que respalde su justificación. No obstante, la titular del MDN ya sabía acerca esta situación desde octubre, cuando Mario Cardama se reunió con autoridades ministeriales para pedir adelantos de los pagos.
"Por eso advirtió en su momento (antes de que definieramos los pasos para rescindir) que probablemente se atrasaría", apuntó Lazo en referencia a esa reunión con el responsable del astillero gallego.
La artimaña de la colocación de la quilla de la segunda OPV
En dicho encuentro, Mario Cardama pretendía adelantar la colocación de la quilla de la segunda OPV—un hito establecido recién para junio de 2026 y que supondría un desembolso del 30% del valor total de la embarcación—, en un intento de adelantar el pago correspondiente.
Como si fueran una serie de cuentos de gallegos, los inspectores de la Armada (enviados por el MDN) instalados en Vigo como observadores, advirtieron que la quilla había sido colocado al revés, reforzando la idea de que la jugada de Cardama era una "artimaña" para recibir dinero.