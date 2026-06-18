Cumbre de "Popes" frenteamplistas: Orsi y referentes analizaron coyuntura política

Coyuntura política

La convocatoria fue a instancia de Carámbula. El encuentro incluyó el análisis de la coyuntura política actual y de la baja aprobación que tiene el gobierno. También conversaron sobre las prioridades políticas de cara al futuro.

La reunión se dio semanas después de que se conociera que el presidente compró una camioneta, días antes de asumir, con un descuento de 25.000 dólares.

En medio de la crisis, Carámbula dijo públicamente que la comunicación del presidente se debe "administrar adecuadamente" y llamó a "conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están" en esa área. La comunicación del gobierno y del presidente no funcionó adecuadamente en los últimos tiempos y preocupa a la fuerza política.

El lunes pasado, el mandatario también tuvo una reunión con senadores. En el encuentro algunos legisladores le propusieron al presidente Orsi reeditar los Consejos de Ministros abiertos que realizaba el expresidente Vázquez en distintas localidades del país, como una forma de acercar más las políticas del gobierno al territorio. El presidente "tomó nota" de la sugerencia.