Cumbre de "Popes" frenteamplistas: Orsi y referentes analizaron coyuntura política

El tema del descuento de la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi sacudió al gobierno. Con el correr de los día la situación se fue calmando pero para el oficialismo fue un golpe político.
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Así las cosas, el mandatario tuvo un encuentro reservado el lunes 15 de junio por la mañana con varios veteranos dirigentes y referentes del Frente Amplio en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.
Según publica este jueves Búsqueda, fue una "reunión de amigos" y participaron además del presidente Orsi, el exintendente de Canelones y mentor político del mandatario, Marcos Carámbula, el senador Daniel Borbonet, el exintendente de Montevideo Ricardo Ehrlich y el publicista Claudio Invernizzi, quien trabajó en las campañas electorales de Tabaré Vázquez en 2014 y de Daniel Martínez en 2019.
Coyuntura política
La convocatoria fue a instancia de Carámbula. El encuentro incluyó el análisis de la coyuntura política actual y de la baja aprobación que tiene el gobierno. También conversaron sobre las prioridades políticas de cara al futuro.
La reunión se dio semanas después de que se conociera que el presidente compró una camioneta, días antes de asumir, con un descuento de 25.000 dólares.
En medio de la crisis, Carámbula dijo públicamente que la comunicación del presidente se debe "administrar adecuadamente" y llamó a "conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están" en esa área. La comunicación del gobierno y del presidente no funcionó adecuadamente en los últimos tiempos y preocupa a la fuerza política.
El lunes pasado, el mandatario también tuvo una reunión con senadores. En el encuentro algunos legisladores le propusieron al presidente Orsi reeditar los Consejos de Ministros abiertos que realizaba el expresidente Vázquez en distintas localidades del país, como una forma de acercar más las políticas del gobierno al territorio. El presidente "tomó nota" de la sugerencia.