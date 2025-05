Daniel Ximénez: "Lo que pasó en Lavalleja no ocurría desde hace 50 años"

Azurica había afirmado que “la presión fue del Partido Nacional. Nunca fui presionado por el Partido Colorado ni por el Frente Amplio”. Sus dichos provocaron una ola de reacciones y la apertura de una investigación administrativa por parte de la Corte Electoral.

Ximénez destacó el trabajo de todos los funcionarios durante el escrutinio, independientemente de su filiación partidaria, y valoró la implementación de la Guardia Blanca por parte del Frente Amplio como medida de control en momentos importantes del proceso: “Por lo menos dos compañeros se mantuvieron custodiando los votos observados durante las horas en que la Corte Electoral estaba cerrada”.

Gravedad institucional

Sin embargo, el intendente electo subrayó que las irregularidades denunciadas no pueden minimizarse, incluso a pesar del resultado favorable para su partido: “No empañó lo que fue la fiesta democrática, pero es algo que no se puede dejar de lado, aunque hayamos ganado. Si se hubieran concretado esas presiones, probablemente no hubiéramos estado festejando”.

“Es algo que no pasaba en el país desde hace 50 años. Que existan intentos de alterar el resultado electoral es un hecho de una gravedad institucional altísima”, afirmó.

Ximénez también informó que el tema fue tratado en el secretariado del Frente Amplio y que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, se comunicó con líderes de todos los partidos para impulsar una respuesta común. “Creo que hay que tomar medidas en conjunto, no en forma unipersonal por partido”, enfatizó.

Por último, hizo una diferenciación entre la dirigencia implicada y el electorado nacionalista. “Los votantes del Partido Nacional no tienen nada que ver con esto. Fueron algunos dirigentes quienes participaron en esas reuniones. Si hay responsabilidades, deberán ser asumidas de acuerdo al estatuto de la Corte Electoral”.