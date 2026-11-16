Lanzaron nuevo programa para la reinserción social y laboral de las mujeres privadas de libertad

Durante la actividad, la ministra interina de la referida cartera, Gabriela Valverde, señaló que la generación de oportunidades integra el Plan Nacional de Seguridad Pública y el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria.

En la presentación, también participaron el embajador de Japón en Uruguay, Okada Kenichi; la representante de la UNODC, Mariana Kiefer, equipos técnicos responsables de la implementación, operadores penitenciarios, delegadas y subdelegadas de la unidad, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Planificación institucional monitoreada y evaluada por el INR

Valverde destacó que estas acciones no constituyen intervenciones aisladas, sino que conforman una planificación institucional monitoreada y evaluada. La estrategia, implementada con una perspectiva integral, involucra a un Estado presente, organizaciones internacionales, policías y operadores penitenciarios, y la sociedad civil.

Por otra parte, Juanche informó que, en la actualidad, hay 1.469 mujeres privadas de libertad en todo el país.

En ese contexto, explicó que la administración desarrolla un plan orientado a ampliar y mejorar las plazas disponibles para esta población e incorpora criterios de progresividad que permiten acceder a espacios con menores restricciones y mayor autonomía.