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Política reinserción | Programa | cárcel

Unidad N°5 del INR

Lanzaron nuevo programa para la reinserción social y laboral de las mujeres privadas de libertad

El INR comenzó a implementar en la Unidad N° 5 el plan piloto del Programa de Preegreso de Transición Acompañada y presentó la estrategia Mujeres que Restauran.

Privadas de libertad de la Unidad N° 5 tendrán nuevas oportunidades de reinserción.

Privadas de libertad de la Unidad N° 5 tendrán nuevas oportunidades de reinserción.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior comenzó a implementar el plan piloto del Programa de Preegreso de Transición Acompañada y presentó la estrategia Mujeres que Restauran, en la Unidad Nº 5 de Punta de Rieles. Con dichas iniciativas se procura fortalecer los procesos de reinserción social para las mujeres privadas de libertad.

Nuevo programa para 40 mujeres privadas de libertad

El programa abarcará a unas 40 mujeres de la Unidad N° 5 que se encuentran próximas al egreso, informó la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche. Para la etapa inicial, fueron preseleccionadas 20 privadas de libertad.

La iniciativa, articulada con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y respaldada por el Gobierno de Japón, atiende necesidades sociolaborales y psicosociales. Incluye acciones de preparación para el mundo del trabajo, el desarrollo de habilidades de comunicación y tratamientos vinculados a la salud mental y el uso problemático de sustancias.

Durante la actividad, la ministra interina de la referida cartera, Gabriela Valverde, señaló que la generación de oportunidades integra el Plan Nacional de Seguridad Pública y el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria.

En la presentación, también participaron el embajador de Japón en Uruguay, Okada Kenichi; la representante de la UNODC, Mariana Kiefer, equipos técnicos responsables de la implementación, operadores penitenciarios, delegadas y subdelegadas de la unidad, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Planificación institucional monitoreada y evaluada por el INR

Valverde destacó que estas acciones no constituyen intervenciones aisladas, sino que conforman una planificación institucional monitoreada y evaluada. La estrategia, implementada con una perspectiva integral, involucra a un Estado presente, organizaciones internacionales, policías y operadores penitenciarios, y la sociedad civil.

Por otra parte, Juanche informó que, en la actualidad, hay 1.469 mujeres privadas de libertad en todo el país.

En ese contexto, explicó que la administración desarrolla un plan orientado a ampliar y mejorar las plazas disponibles para esta población e incorpora criterios de progresividad que permiten acceder a espacios con menores restricciones y mayor autonomía.

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