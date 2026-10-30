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Sociedad contrabando | mercadería |

Crimen Organizado e Interpol

Incautaron en el Cerro más de $2.000.000 en mercadería de contrabando

Operativo en el Cerro, permitió incautar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos de contrabando valuados por Aduanas en $2.800.000.

Mercadería de contrabando incautada en el Cerro.

Mercadería de contrabando incautada en el Cerro.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El procedimiento realizado en el barrio Cerro (Montevideo), por el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol permitió incautar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos presuntamente ingresados en infracción aduanera.

El operativo en el Cerro

En el marco de tareas de inteligencia desarrolladas, ante la posible existencia de desplazamientos y trasbordos de vehículos que transportarían mercadería en presunta infracción aduanera, se realizaron tareas de vigilancia en la zona.

Durante estas actuaciones, los efectivos observaron a un hombre que abordó una camioneta de color rojo y cargó en su interior varios bultos envueltos en bolsas negras. Ante esta situación, procedieron a interceptar el vehículo para identificar a su conductor y realizar una inspección.

Al registrar la camioneta, se constató que transportaba cajas de cigarrillos presuntamente en infracción a la normativa aduanera vigente.

Por dicho motivo, el vehículo fue trasladado a la unidad policial para una inspección más exhaustiva, en la que se contabilizaron 690 cartones de cigarrillos. Posteriormente, se dispuso el allanamiento del inmueble desde el cual se había retirado la mercadería al momento de cargarla en el vehículo.

Como resultado del procedimiento, se incautaron los siguientes productos:

* 256 botellas de whisky de diferentes marcas.

* 230 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas.

* 144 latas de cerveza de diferentes marcas.

* 463.000 cigarrillos de distintas marcas.

La mercadería fue valuada por la Dirección Nacional de Aduanas en $2.800.000.

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