El procedimiento realizado en el barrio Cerro (Montevideo), por el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol permitió incautar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos presuntamente ingresados en infracción aduanera.
Crimen Organizado e Interpol
Incautaron en el Cerro más de $2.000.000 en mercadería de contrabando
Operativo en el Cerro, permitió incautar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos de contrabando valuados por Aduanas en $2.800.000.