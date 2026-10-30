Incautaron en el Cerro más de $2.000.000 en mercadería de contrabando

Al registrar la camioneta, se constató que transportaba cajas de cigarrillos presuntamente en infracción a la normativa aduanera vigente.

Por dicho motivo, el vehículo fue trasladado a la unidad policial para una inspección más exhaustiva, en la que se contabilizaron 690 cartones de cigarrillos. Posteriormente, se dispuso el allanamiento del inmueble desde el cual se había retirado la mercadería al momento de cargarla en el vehículo.

Como resultado del procedimiento, se incautaron los siguientes productos:

* 256 botellas de whisky de diferentes marcas.

* 230 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas.

* 144 latas de cerveza de diferentes marcas.

* 463.000 cigarrillos de distintas marcas.

La mercadería fue valuada por la Dirección Nacional de Aduanas en $2.800.000.