Sandra Fleitas resolvió archivar definitivamente la denuncia de la defensa de Mutio contra la fiscal Ferrero

Según el Dr. Juan Raúl Williman, el caso tenía que seguir siendo investigado ya que habrían existido "hechos de apariencia delictiva" y "diligencias que no todavía se han hecho".

El abogado había denunciado que podrían haber "declaraciones que pueden ser falsas o ocultamiento de determinadas evidencias" en contra de su cliente, testimonios que a la postre resultaron "determinantes para la condena" de su cliente.

A su vez, la defensa apuntaba que hubo "diferencias entre peso bruto y peso neto (de la soja en los contenedores), planos de estiba que no aparecían y un expediente que vino de Aduana con cuatro fojas menos, entre otras cosas". Williman, Pablo Pisciottano y Carlos Uriarte mencionaron el ocultamiento de planos que revelarían que el contenedor en el que viajaba la droga atribuida a Mutio no era inaccesible, como sí se presentó durante el juicio en su contra.

Este último elemento fue utilizado para respaldar la hipótesis de que el contenedor pudo haber sido cargado en otro puerto, fuera de Uruguay.

La resolución de la fiscal Fleitas

La denuncia fue archivada definitivamente por Fleitas, quien entendió que a su criterio "la defensa podría mediante la interposición del recurso de Revisión ante la SCJ, sustentado en el presupuesto previsto en el literal b) del art. 371 del CPP, presentar nuevos elementos de prueba que vinculados a los examinados en aquel proceso penal tornen evidente que el hecho de la exportación de estupefaciente no existió o que el condenado MUTIO no fue quien lo cometió".

Según la Fiscal, "ello debe ser evaluado por el máximo órgano de justicia. La SCJ sin más y es allí donde estarán las garantías brindadas en el plano jurisdiccional en que la prueba nació se propuso, se admitió se valoró y sirvió a la condena penal del compareciente. Sin embargo, esta titular de la acción penal, no tiene el honor de compartir la conclusión a la que arriba el Dr. Gilberto Rodríguez, en lo que tiene que ver con que la defensa debe exponer sus argumentos a los que se hizo mención en el capítulo anterior ante la SCJ, como si los mismos se trataran de hechos nuevos invocando la causal a la que se refirió dicho Fiscal".

"A nuestro juicio, los hechos a los que alude la defensa y que pretende acreditar con las probanzas a las que refiere e intenta la misma diligenciar, no corresponde accederse a ello, en la medida que guarda una relación directa con los hechos debatidos y controvertidos en la causa y con los criterios que ya han sido considerados en dicha oportunidad, donde fue condenado MUTIO", explicó la fiscal.

Fleitas enfatizó que "debió ser allí (SCJ) donde la defensa (que el mismo en ese momento designó), tendría que haber solicitado el diligenciamiento de dichas probanzas o utilizar las herramientas procesales que le permitieren comprobar sus dichos. Es claro, que no se trata de hechos nuevos los sindicados por los letrados patrocinantes, a tal punto que los mismos no interpusieron ante la SCJ el recurso en cuestión".

"Resulta obvio que no existen elementos que permitan interponer el Recurso de Revisión por las dos causales referidas, no habilitando tal extremo, - el cambio de defensa por parte del imputado - el uso abusivo de las vías procesales, como nueva estrategia – de la teoría del caso de la defensa -, por no haber podido ejercer la que hubieran considerado en juicio si esta defensa costosa hubiera sido la designada en aquella oportunidad", concluyó la fiscal.

Un caso con muchas idas y vueltas y un solo condenado

Según manifestó a Caras y Caretas la esposa de Mutio, Sol Torre, la fiscal Ferrero le había ofrecido en primera instancia hacer un acuerdo abreviado por 2 años de prisión si este reconocía el delito por el que finalmente fue condenado a 15 años de penitenciaría.

Mutio fue la única persona condenada por el envío de un cargamento de 4.500 kg de cocaína con destino a Amberes (Bélgica) que fue encontrado el 14 de junio de 2019 en el puerto de Hamburgo (Alemania).

Ferrero concluyó -en base a indicios- que el cargamento de cocaína que estaba escondido en 211 bolsos deportivos habían sido cargados en un contenedor con soja que había exportado Mutio.

Pero Mutio fue absuelto en agosto de 2022 por la jueza Adriana Chamsarián, quien argumentó en su fallo una "deficiencia en la acusación".

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revirtió dicha resolución y confirmó la condena a Mutio solicitada por Ferrero por el delito de narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, y también le imputó un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

La sentencia de la SCJ sostuvo que "la suma de indicios se vuelve piedra angular para cimentar la condena" que había sido confirmada previamente por el Tribunal de Apelaciones (al que había recurrido Ferrero) y concluyó que la prueba recabada por la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno era "inobjetable".

Tras estar un tiempo en el Penal de Libertad, Mutio fue trasladado el año pasado a la unidad (25) de máxima seguridad del exComcar.