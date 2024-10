El hecho fue consignado en video por el periodista Leonardo Sarro.

Pero Delgado no paró allí y pretendiendo ser gracioso miró a su esposa y le pidió perdón. “Perdón Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad?”, dijo. “Es con afecto y con cariño”, agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1845510103979503720&partner=&hide_thread=false "Cuarenta y dos jóvenes años !! miren lo que es !! un bombón !!" dijo Delgado de Valeria en Paysandú, "con afecto y con cariño" mientras le pedía perdón a su mujer. "Hay que ponerle un poco de humor a la política no ??" señaló pic.twitter.com/rpUYwk8Hfh — leo sarro press Uruguay (@leosarro) October 13, 2024

Valeria Ripoll, ¿la frutilla?

Dijo que durante la campaña para las elecciones interna “le decía cosas peores” a Ripoll. Así, dijo que, “cuando terminaba un acto y la presentaba”, él “le decía la frutilla de la torta”.

“Déjenme ponerle un poco de humor, porque la política sin compromiso y sin alegría no sirve, no vale la pena. Los amargados son otros, no nosotros”, opinó Delgado.