Peritos señalan que Cardama es responsable de la muerte de un trabajador en el astillero

La causa del accidente fatal

Durante el comienzo del juicio, los peritos señalaron que el problema de la carga accidentada fue su "inestabilidad". Si bien, detallaron que "el operario no estaba en un sitio peligroso", su agarre sobre el camión del que cayó y la presencia de un cable en el suelo propiciaron el fatídico suceso.

Esta "concatenación" de hechos es, a ojo de los peritos que analizaron el suceso, "responsabilidad" del astillero Cardama: "Cuando tienes una subcontrata y estás en tu centro de trabajo toda la responsabilidad es de la empresa; estaba realizando su actividad. No hay género de dudas", apuntó el primero de los peritos que compareció este jueves 12 en la segunda audiencia del juicio contra cuatro jefes de Astilleros Cardama por el fallecimiento del operario ante la falta de seguridad en sus instalaciones.

Para este técnico y la inspectora de Trabajo que acudió al lugar de los hechos sin la presencia del cable en el suelo "la carga no se habría caído".

La versión de la defensa de Cardama

En cambio, para los abogados de la defensa el germen del suceso fue el estado del piso en los accesos al astillero, un primer "frenazo" del camión que transportaba la pieza y el "desgaste" de la eslinga (cable) que sujetaba la carga en el vehículo.

Así lo expuso el perito de la defensa, cuyas competencias y formación para realizar el informe fueron cuestionadas por el fiscal del caso. Señaló que el cable "no fue inductor del accidente", sino los "baches" de la carretera. "El bandazo del camión es el que tira la pieza a un lado [...] el cable es un condicionante trivial", afirmó.

Este argumento obedece a una información verbalizada en la primera sesión del juicio en la que el camionero declaró que previa a la caída de la pieza notó un primer "balanceo" de la carga en cuanto accedió al astillero.

"El camión hizo un movimiento extraño; perdió el equilibrio y pensé que había dado con un bordillo, aunque luego vi el cable de acero tirado", explicó el operario recordando cómo el tráiler "hizo varios bamboleos".

"Cuando las ruedas pasaron la entrada, hasta que no tocó el cable, no había bamboleo ninguno, no percibí desestabilización ninguna hasta entonces", respondió el chofer a las preguntas del fiscal.

Los responsables por la "carga sin asegurar" y el cable que estaba de 1986

En el banquillo de los acusados se sientan varios jerarcas de Cardama, como el responsable del departamento de seguridad y salud y de I+D, el jefe de equipo y el jefe de buque, para los que se pide penas de 3 años de prisión.

El primero en declarar fue el compañero de Iván C.C. la mañana de los hechos. Recordó que, mientras esperaban para realizar otra tarea, uno de los acusados les mandó cortar el tráfico para la entrada de un camión que cargaba la pieza de gran tamaño al interior del astillero.

El conductor de dicho camión explicó que "nadie" había asegurado ni verificado la carga que Cardama subió con una grúa al camión, recordando que fue él quien le puso la cinta que la amarró. "Es una zona estrecha, yo iba despacio y no veía lo que estaba detrás. No me dan advertencia alguna; cuando entré en el astillero noté un cierto balanceo detrás, y luego sentí otro y ya pasó", declaró.

Por su parte, el director general del astillero, Mario Cardama, padre de uno de los principales acusados, subrayó que el cable en cuestión, denominado cable de varada, lleva en las instalaciones "desde el año '86 y nunca nadie nos hizo ningún comentario. Tras el accidente lo quitamos".

Sobre la responsabilidad de su hijo en las labores en el astillero, especificó que "si él veía una actividad de riesgo, debía avisar al responsable y ordenar detener la actividad".

Sin señalización, ni coordinación

Una de las declaraciones que más luz arrojó sobre el caso, a juicio de los presentes, fue la del técnico del servicio de prevención de riesgos laborales que Cardama tenía externalizada en una empresa.

El técnico reconoció que "teníamos conocimiento del cable" sin embargo "nunca lo vi sobre el suelo, alguna vez en tensión", por ello expresó su sorpresa al encontrarse ahí el cable el día de los hechos.

"Tenían que haberme informado que iba a quedar varios días ahí antes de su recogida. Habría que señalizarlo", advirtió.

En su informe de la causa de los hechos, el funcionario apuntó que "se incumplió la medida de seguridad, había una carga deficiente y un soporte deficiente en el camión" llegando a la conclusión que "el cargador y destinatario -de la pieza- era Cardama, a él le correspondían estas tareas".