"No estamos listos" para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz, dijo secretario de Energía de EEUU

El precio de petróleo

En otra entrevista brindada este jueves a CNN, el secretario de Energía tampoco descartó que se cumpliera la amenaza iraní de que el barril de petróleo se dispare hasta los 200 dólares (el máximo histórico se quedó en 147).

En esa línea, argumentó que se está "atravesando una interrupción energética a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo" y que EEUU está centrado en la ofensiva militar.

Desde que se inició el ataque unilateral de EEUU e Israel contra Irán ha habido una gran volatilidad en los precios energéticos, especialmente por el taponamiento en el estrecho de Ormuz, ante las amenazas del país persa contra los que deseen atravesar la vía marítima.

De hecho, el martes, otras declaraciones de Wright añadieron más caos e incertidumbre a los mercados. Entonces, el funcionario estadounidense aseguró en una publicación en X que el Ejército de su país había escoltado con éxito a un petrolero por el estrecho de Ormuz.

No obstante, la publicación fue borrada y desmentida diez minutos después, pero para entonces ya había ocasionado la bajada del precio del crudo y la subida de acciones, que posteriormente se hundieron tras la rectificación.