Departamentales: Sebastián Da Silva calificó de "guampudos" a los montevideanos

"Tiene que venir un youtuber argentino que se metió en los barrios complicados, en la Rambla de la Euskal Eerría, para mostrarle a los del Parque Rodó que juegan con la empatía y la igualdad, cómo viven entre las ratas la gente. La verdad es que uno ya está resignado", sostuvo Da Silva.

Sobre Lema en particular, señaló que es "flor de tipo", alguien "capaz" que tiene "ideas". "Si no quieren votarlo a él, si no quiere votar a Virginia Cáceres, que es una crack, que voten en blanco", sugirió.

"En el año 82, Seregni mandó a votar en blanco en las elecciones internas y hubo una manifestación grande de voto en blanco. Debería de haber una reacción, porque la verdad es que uno convive, por obvias razones, con frentistas de todos los barrios y no hay uno que te diga: 'che, qué limpia está mi ciudad'", explicó.

Comparó a Bergara con "el agua fanta"

En cuanto al candidato a intendente por Montevideo del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo que es como "el agua fanta". "Es insípido, no tiene fuerza. ¿Alguien ve a Mario Bergara en los asentamientos, en la Rambla de la Euskal Erría? No, yo lo veo en otro lado, es un banquero", dijo.

Finalmente, sobre la situación de la limpieza en Montevideo, señaló que cruzando el arroyo Carrasco, en la gestión de Canelones, "tenés un contexto que no es tan mugriento" como la capital.

"No son los hurgadores, es que no han podido resolver los temas", afirmó para cerrar el senador blanco.