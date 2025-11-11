Desafiliación de Pablo Caggiani en Ademu "es extemporánea", opinó Florit. 

Sobre el paro de Ademu ante agresión

También se refirió a la medida de paro que adoptó Ademu luego de los hechos de violencia acaecidos en la escuela 123, de Flor de Maroñas, mostrándose en desacuerdo: “Es una medida inútil, muy cara para los maestros y la sociedad”.

En un contexto de recrudecimiento de la violencia, según Florit, la escuela “sigue siendo un lugar de refugio, un lugar de respeto, un lugar de encuentro”. A su entender, “la mejor forma de minimizar el riesgo es blindar a las escuela con la comunidad”, expresó.