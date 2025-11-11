Desafiliación de Pablo Caggiani en Ademu "es extemporánea", opinó Florit. 

El exconsejero de Primaria, Héctor Florit, se refirió a la desafiliación de la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) del presidente de ANEP, Pablo Caggiani, a la que calificó como "extemporánea", ya que "parecería que estuvo fuera del debate" principal.
El exjerarca explicó que compañeros que estaban en la asamblea le informaron que la moción de desgremializar a Caggiani y el resto de las maestras se votó luego de que "un número importante de personas" se habían retirado de la asamblea, tras votar la definición de retomar las clases.
“Es un mal camino reclamar consejos electos por maestros si luego el ejercicio del cargo público implica tal nivel de encono por alguna decisión que lleva a desgremializar aquellos colegas que ocupan esa responsabilidad”, dijo el exjerarca durante una entrevista en el programa "Nada que perder", de M24.
Sobre el paro de Ademu ante agresión
También se refirió a la medida de paro que adoptó Ademu luego de los hechos de violencia acaecidos en la escuela 123, de Flor de Maroñas, mostrándose en desacuerdo: “Es una medida inútil, muy cara para los maestros y la sociedad”.
En un contexto de recrudecimiento de la violencia, según Florit, la escuela “sigue siendo un lugar de refugio, un lugar de respeto, un lugar de encuentro”. A su entender, “la mejor forma de minimizar el riesgo es blindar a las escuela con la comunidad”, expresó.