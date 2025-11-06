Día clave: Jutep se pronunciará este jueves sobre el caso Danza

El caso del presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, está desde hace varias semanas arriba de la mesa. Este jueves será un día clave para saber que ocurrirá con Danza, ya que el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se reunirá a las 14:00 para considerar el caso del presidente, que ha sido cuestionado por la oposición por desempeñarse como médico en varias mutualistas además de ejercer la titularidad de ese organismo. Por este motivo, con los votos de la oposición se aprobó el martes una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Las autoridades de gobierno han dicho que aguardan el informe de la Jutep para evaluar las acciones a tomar en este caso.