Día clave: Jutep se pronunciará este jueves sobre el caso Danza

El caso del presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, está desde hace varias semanas arriba de la mesa. Este jueves será un día clave para saber que ocurrirá con Danza, ya que el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se reunirá a las 14:00 para considerar el caso del presidente, que ha sido cuestionado por la oposición por desempeñarse como médico en varias mutualistas además de ejercer la titularidad de ese organismo. Por este motivo, con los votos de la oposición se aprobó el martes una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Las autoridades de gobierno han dicho que aguardan el informe de la Jutep para evaluar las acciones a tomar en este caso.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La presidenta de la Jutep, Ana Ferraris confirmó que este jueves el organismo se pronunciará “como cuerpo, como directorio”, sobre el caso Danza. “Lo que va a salir no va a ser ese informe jurídico, va a salir la resolución del directorio con base en los elementos que se tiene, en la prueba que se recabó, en la documentación que existe, más algunos informes; son todos insumos para que el directorio exprese su postura”, señaló.
La oposición cuestiona que Danza viola el artículo 200 de la Constitución. Este señala la incompatibilidad en el caso de algunos cargos, entre ellos, el de presidente de ASSE, de “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.
Piden la renuncia de Danza
En las últimas horas la Jutep (también conocida como junta anticorrupción) recibió un informe de abogados que advierten la incompatibilidad del cargo que ocupa Danza al frente de ASSE, con sus trabajos como médico en el sector privado.
La oposición cree que si esto se refleja en la decisión que adoptará este jueves la Jutep, el gobierno resolverá que Danza deje sus trabajos en las mutualistas privadas para mantener así el cargo en ASSE.
Pero al menos dos senadores de la oposición consideran que más allá de lo que diga la Jutep, Danza debe renunciar a la presidencia de ASSE.
Uno es el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda y el otro el senador nacionalista Martín Lema. El blanco aseguró que “resulta increíble que sea la Jutep la que le tenga que decir al presidente de ASSE que no puede estar a media máquina, porque eso afecta la atención, afecta a los usuarios”.
“Priorizar su cuenta bancaria en vez de ir por todo, poniendo todo en la cancha por ASSE, resulta claramente fuera de lugar”, agregó Lema.