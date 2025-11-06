La golpista boliviana Jeanine Áñez salió en libertad tras anularse su sentencia

"Toda esta experiencia dolorosa no solo para mí, sino para mis hijos y mi familia, que llevaron este calvario durante esos casi cinco años de encierro injusto, en la que me trataron como una verdadera delincuente", lamentó.

Sentencia anulada

El pasado miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSE) anuló la sentencia de 10 años de cárcel, por el golpe de Estado de 2019 y ordenó su inmediata liberación.

"Inicialmente se hizo la admisión y posteriormente la revisión de fondo. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que Jeanine Añez tenía, hay una sentencia ejecutoriada de 10 años y, en consecuencia, se dispone su libertad en el día", confirmó el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, en contacto con la prensa local.

Áñez asume

En noviembre de 2019, Áñez asumió transitoriamente la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social, en la que Morales fue depuesto en medio de movilizaciones opositores y rebelión de la Policía y las FFAA.

"Asumí aún sabiendo que en algún momento iba a tener un costo", admitió Áñez.

En 2019 el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías durante los operativos para desbloquear carreteras y reprimir las movilizaciones, en la que murieron 36 personas en las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).

