OSE y el INR unen esfuerzos para la reinserción laboral de personas privadas de libertad

El presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, y la titular del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, firmaron este miércoles 5 de un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de apoyar la formación en oficios y la reinserción social de personas privadas de libertad; este acuerdo innovador establece como prioridad inicial la donación de materiales, mobiliario e indumentaria en desuso por parte de OSE para potenciar los talleres de carpintería, herrería y costura del INR, donde sus usuarios adquieren formación técnica y experiencia laboral.