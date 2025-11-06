Caso Epstein: rey Carlos III retiró el título de príncipe a su hermano Andrés

Otro artículo confirmó asimismo su exclusión del Registro de la Nobleza como duque de York, como también se había adelantado.

“Su majestad el rey se ha complacido, mediante Orden bajo Su Firma Real fechada el 30 de octubre de 2025, en instruir al ministro para que proceda a la eliminación del duque de York del Registro de la Nobleza con efecto inmediato”, reza el texto.

Las excusas del ex príncipe Andrés

Buckingham ya indicó la semana pasada que el segundo hijo varón de la difunta Isabel II pasará a ser conocido a partir de ahora simplemente con su nombre y seguirá alejado de la vida pública, de la que se retiró en 2019, después de una entrevista en la que justificó su relación con Epstein.

En el programa ‘Newsnight’ de la BBC, también negó conocer a Virginia Giuffre, quien le acusó de haber abusado de ella tres veces cuando era menor, y haber posado en una foto junto a ella.

La publicación el 21 de octubre del libro de memorias, ‘Nobody’s girl’, de la joven, que se suicidó el pasado abril, hizo aumentar la presión sobre Andrés y el rey, quien respondió anunciando la retirada de los honores que le quedaban a su hermano.

El palacio también aseguró la semana pasada que Andrés deberá abandonar la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor (al suroeste de Londres), donde reside desde 2004 sin pagar alquiler.