Diego Sanjurjo: "Uruguay es un país inseguro lo mires por donde lo mires"

Por otro lado señaló que "generalmente las denuncias son una parte pequeña de todo un universo mucho mayor de delitos y de violencias. Dependiendo de lo grave que sea y de lo acostumbrado que estés, vas a denunciar más o vas a denunciar menos".

Emergencia en seguridad

En cuanto a la propuesta de declarar una emergencia en seguridad, Sanjurjo fue categórico al afirmar que no serviría de nada en la actualidad. Según él, declarar una emergencia en un momento en que, supuestamente, los delitos están disminuyendo, sería contradictorio y más una maniobra política que una respuesta efectiva a la crisis.

"Para mí Uruguay está en una emergencia en materia de seguridad pública desde hace 20 años, que se ha ido agrabando. Yo lo tomo como que nuestra dinámica delictiva es inaceptable. Entonces se puede entender la región en la que estamos, se puede entender con las políticas -que no son las que para mí habría que estar implementando', pero es inaceptable... ¿De qué me sirve a mí declarar una emergencia en este momento? Yo creo que no sirve de nada", afirmó.