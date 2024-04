DirecTV busca expandirse aprovechando la infraestructura de Antel

El diputado Gabriel Tinaglini, expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en Antel, calificándola como "un golpe duro" para la empresa estatal. Además, señaló la necesidad de analizar a fondo la propuesta y sus implicaciones para el mercado de las comunicaciones en Uruguay.

Posibles impactos para Antel

Gustavo Gómez, exdirector por el FA de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), señaló “cuatro impactos importantes” en caso de que el directorio de Antel apruebe arrendar infraestructura a cableoperadores para vender servicios de internet, algo que está a estudio de la directiva de la empresa estatal.

A través de la red social X, Gómez alertó que, en caso de aprobar la determinación, Antel abriría “a su propia competencia el cableado de fibra hasta el hogar, módem incluido, con un precio mayorista” porque compartiría las redes de fibra de transporte (Tramo 2) y la conexión internacional (Tramo 3), pero además la denominada última milla".

“El acceso no sólo sería para las pequeñas y medianas TV cable del interior, sino también para las grandes cableras vinculadas a los canales 4,10 y 12, que en todo este tiempo con licencia sólo han instalado planes 'piloto' en algún barrio de la capital”, añadió Gómez, ahora director ejecutivo de Observacom.

Sutel en contra

Por su parte el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) cuestionó al gobierno por facilitar el otorgamiento de licencias a operadores de TV para abonados, argumentando que esto no redundará en una mejora de la calidad de servicio ni en la disminución de tarifas. Además, criticaron las exoneraciones de impuestos y otros beneficios a empresas competidoras de Antel.

“Así no. Rapiñar a la empresa de todas y todos para el beneficio de unos pocos empresarios, no. Destruir nuestra empresa estatal y pública, pedazo a pedazo, no. Generaciones de uruguayas y uruguayos hemos invertido en Antel. Pero no solamente hemos creado una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo, sino que la hemos defendido y la seguiremos defendiendo”, sostienen en un reciente comunicado.