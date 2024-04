Sutel pide al Gobierno "no rapiñar Antel" para beneficio del empresariado

En cuanto a las recientes licencias otorgadas a operadores de TV por cable y multinacionales para brindar servicios de internet, el sindicato critica que estas decisiones no han redundado en una mejora de la calidad de servicio ni en la disminución de tarifas, sino que solo buscan beneficiar a unos pocos empresarios.

Además, se destaca la disparidad de trato entre Antel y otras empresas del sector, denunciando exoneraciones impositivas y otros beneficios que se pretenden conceder a competidores de la empresa estatal. El sindicato enfatiza en la importancia de permitir a Antel participar en igualdad de condiciones en el mercado, sin recortar sus inversiones ni capacidades.

Además, Sutel señaló que, en las últimas horas, según información reciente proporcionada por el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, se supo que el Directorio está evaluando la posibilidad de ofrecer servicios a precios mayoristas a los operadores que compiten con Antel. Para el sindicato, esta medida implica "darles margen de ganancia y ahorrarle la inversión en infraestructura y mantenimiento a las mismas empresas que competirán con Antel".

"Así, no. Rapiñar a la empresa de todas y todos para el beneficio de unos pocos empresarios, no. Destruir nuestra empresa estatal y pública, pedazo a pedazo, no. Generaciones de uruguayas y uruguayos hemos invertido en Antel. Pero no solamente hemos creado una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo, sino que la hemos defendido y la seguiremos defendiendo", expresaron.

Llamado a la defensa de Antel

Los trabajadores de Antel recalcan que, si bien reconocen la importancia de la competencia en el ámbito de los datos y los contenidos, insisten en que es fundamental que se les permita afrontarla en condiciones equitativas. "No tenemos miedo a esa competencia, pero necesitamos que se le permita a nuestra empresa participar de la carrera sin las mochilas que ahora se le quieren colocar y sin recortarle inversiones ni personal ni capacidades!.

Finalmente, los trabajadores de Antel hacen un llamado a la defensa de la empresa, destacando su rol fundamental en la conectividad del país y en la prestación de servicios como telemedicina, acceso al trabajo y programas sociales como el Plan Universal Hogares. "Antel es tu derecho a conectarte. Antel es tuya. No permitas que la destruyan, la rifen o la vendan".