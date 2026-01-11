Turismo: Gobierno espera que en 2026 ingresen entre 3,3 y 3,5 millones de visitantes

“Estamos esperando una temporada tan buena o incluso mejor que la del año pasado”, adelanto. En este marco, expresó que está previsto recibir entre 3,3 y 3,5 millones de turistas durante 2026.

“Hemos aumentado la promoción en el sur de Brasil, incluyendo San Pablo”, puntualizó, debido a que en esa región residen 51 millones de habitantes. Asimismo, se procura captar más público de las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, zonas de las cuales solo arriba a nuestro país el 3% de una población de 3 millones de personas.

Devolución para turistas

Recordó que los turistas no residentes cuentan con devolución total del impuesto al valor agregado (IVA) en servicios de alojamiento, gastronomía y alquiler de vehículos sin chofer, entre otros beneficios. Esa política es altamente valorada por los turistas extranjeros. Según las encuestas realizadas por el ministerio, alcanza una calificación superior a 8,5 en una escala del 1 al 10, explicó.

El sector turístico es un importante generador de empleo, con más de 120.000 puestos de trabajo directos, especialmente entre jóvenes menores de 29 años, precisó Menoni. La mayor parte de quienes prestan servicios en este sector integran pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que el Gobierno ha definido como una de sus prioridades el apoyo y la consolidación de estas unidades productivas.

Más conectividad

Respecto a la conectividad, destacó la inauguración de un vuelo estival entre San Pablo y Punta del Este, así como la operativa de vuelos de temporada entre Córdoba y Punta del Este y entre Porto Alegre y Punta del Este.

También valoró la conectividad interna, con el aumento de la frecuencia de los vuelos en la ruta Salto-Montevideo, de dos a tres vuelos semanales, incluyendo los domingos, un aspecto clave desde el punto de vista turístico, sumado a la nueva ruta aérea Rivera-Montevideo.

Alcanzar cifras superiores de visitantes requerirá “estrategias disruptivas e innovadoras” en materia de promoción, puntualizó Menoni, durante la entrevista. Recordó que esto es posible, ya que en 2017 las cifras fueron próximas a los 4 millones de visitantes.

Como forma de promover el incremento de turistas, la cartera incorporó herramientas de microsegmentación en sus campañas promocionales, con el uso de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a las plataformas digitales, ya que el principal flujo de turismo receptivo proviene del entorno regional, precisó.