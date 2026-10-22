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Política DEA | inteligencia |

Combate al narcotráfico

EEUU aumenta presencia en Uruguay con agentes de la DEA, del FBI y otras agencias de inteligencia

El acuerdo de cooperación en seguridad entre Washington y Montevideo comenzó a ejecutarse con la llegada de agentes de organismos estadounidenses. El plan apunta a reforzar la lucha contra las redes criminales.

EEUU y Uruguay avanzan en plan de cooperación

EEUU y Uruguay avanzan en plan de cooperación

 Embajada de EEUU
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Por Redacción de Caras y Caretas

EEUU puso en marcha una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad con Uruguay, con la llegada a Montevideo de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia. El acuerdo prevé una inversión inicial de US$ 6,5 millones y buscaría fortalecer las capacidades de investigación, prevención y combate al crimen organizado.

La iniciativa supone un cambio en la modalidad de asistencia estadounidense, que hasta ahora se canalizaba en buena medida a través de programas regionales. El nuevo esquema apunta a diseñar proyectos específicos para Uruguay, adaptados a sus características, necesidades institucionales y marco normativo.

Agentes de distintas oficinas estadounidenses comenzaron a mantener reuniones con representantes del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Carlos Negro, y autoridades de la Policía Nacional. También está prevista la coordinación con organismos como la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Naval, el Ejército, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El programa es financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, encargada de desarrollar iniciativas de cooperación en seguridad, lucha contra las drogas y fortalecimiento institucional.

El puerto de Montevideo, en el centro de la estrategia

Uno de los principales objetivos del acuerdo es reforzar los controles sobre las rutas logísticas que utilizan las organizaciones criminales para trasladar cocaína hacia los mercados internacionales. En ese esquema, el puerto de Montevideo ocupa un lugar prioritario, junto con las fronteras terrestres y las vías de comunicación regionales.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, explicó en rueda de prensa que el país presenta características particulares frente a otros territorios de la región. Uruguay no produce coca ni cocaína, sino que funciona como un territorio de tránsito para sustancias que posteriormente son trasladadas hacia otros mercados.

Por esa razón, la estrategia busca identificar los puntos de la cadena logística que permiten movilizar cargamentos y detectar las operaciones que facilitan su salida del país. Andino sostuvo, en declaraciones recogidas por Montevideo Portal, que el puerto es un punto clave para comprender el funcionamiento de esas redes.

En ese sentido, la asistencia estadounidense pretende mejorar el intercambio de información y la coordinación entre los organismos que intervienen en la vigilancia marítima, los controles aduaneros y las investigaciones criminales.

El otro objetivo: seguir el rastro del dinero narco

La segunda prioridad del programa consiste en fortalecer las herramientas para investigar el lavado de activos. El propósito es identificar cómo las organizaciones criminales introducen en la economía legal los beneficios obtenidos mediante el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La investigación no se limita al movimiento de drogas. También requiere reconstruir las operaciones financieras, detectar intermediarios y establecer conexiones entre personas, empresas, bienes y estructuras que pueden estar distribuidas en diferentes países.

En ese marco, la cooperación podrá incluir análisis jurídicos para determinar qué modificaciones normativas necesita Uruguay, el desarrollo de investigaciones y el fortalecimiento de las capacidades de intercambio de información e inteligencia entre instituciones nacionales y extranjeras.

El PCC y las redes criminales de la región

El Primer Comando Capital (PCC), organización criminal surgida en Brasil, también estuvo presente en las conversaciones entre autoridades uruguayas y estadounidenses.

El grupo es considerado uno de los actores relevantes del crimen organizado regional, con operaciones y conexiones en distintos países. Su expansión constituye un motivo de atención para las autoridades, aunque la existencia de integrantes o personas vinculadas a la organización no implica necesariamente que haya una estructura de liderazgo o una base operativa establecida en Uruguay.

Un acuerdo con proyectos todavía por definir

Los US$ 6,5 millones previstos para la etapa inicial permitirán desarrollar una agenda de cooperación específica entre ambos países. Sin embargo, la distribución de los recursos y la selección de los proyectos dependerán del trabajo conjunto que realicen las instituciones involucradas.

Entre las posibilidades mencionadas figuran el análisis de las normas vigentes, el fortalecimiento de las investigaciones, el intercambio de información y la mejora de los mecanismos de cooperación internacional. También se plantea profundizar las capacidades para investigar delitos informáticos, una actividad cada vez más vinculada a las operaciones financieras y al funcionamiento de las organizaciones criminales.

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