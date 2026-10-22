Comenzó a operar el «China Zorrilla», el primer ferry 100% eléctrico de gran porte del mundo

En una ceremonia celebrada en la terminal de Buquebus en Puerto Madero, quedó oficialmente inaugurado y operativo el «China Zorrilla», el primer ferry de gran porte propulsión 100% eléctrica del mundo. La embarcación, que operará la ruta fluvial entre Uruguay y Argentina, marca un punto de inflexión en la movilidad sustentable y la infraestructura de transporte regional.
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Del evento de presentación participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, junto a integrantes del gabinete nacional y autoridades de la República Argentina, encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la naviera, Juan Carlos López Mena.
Apuesta a la conectividad y al desarrollo sostenible
Durante su intervención, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró la concreción de una inversión de esta magnitud, señalando que fortalece la integración binacional y posiciona a Uruguay en un lugar estratégico en materia de innovación logística.
«Tendremos un barco que es totalmente amigable con el ambiente, 100% eléctrico, que estará conectando la Argentina con Uruguay y que, además, representa más trabajo, más turismo y mejores infraestructuras», destacó Sánchez. Asimismo, el jerarca subrayó que el país se prepara para los desafíos de la movilidad eléctrica y el incremento de la demanda energética, respaldado por el plan de inversiones de UTE y la llegada de industrias electrointensivas de porte histórico.
Por su parte, el canciller Mario Lubetkin remarcó el valor estratégico de contar con una flota limpia que preserve el ecosistema marino, destacando la sinergia entre el sector privado y la innovación tecnológica para alcanzar estándares internacionales de sostenibilidad.
Innovación tecnológica y especificaciones de vanguardia
El «China Zorrilla» introduce un cambio paradigmático en el transporte de pasajeros sobre el Río de la Plata al prescindir totalmente de combustibles fósiles. Equipado con un sistema de acumuladores eléctricos de alta capacidad (ESS) —cuatro veces mayor que cualquier otro desarrollo similar en el planeta—, el buque alimenta ocho motores eléctricos con propulsión a chorro de agua.
Entre sus características técnicas y de confort destacan:
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Capacidad: Transporte simultáneo de 2.100 pasajeros y 225 vehículos.
Comodidades: 3.000 metros cuadrados de áreas recreativas, tres clases de butacas ergonómicas (Turista, Business y Primera Clase), freeshop, ascensores panorámicos y conectividad satelital de alta velocidad.
Impacto Ambiental: Cero emisiones directas, reducción drástica de ruidos y vibraciones, y menor calado, consolidándose como la primera «operación azul» de Uruguay orientada a la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad marina.
En tierra, tanto en la terminal argentina como en los puntos de atraque uruguayos, se dispuso de infraestructura eléctrica especializada para el reabastecimiento rápido de las baterías, garantizando la operatividad de las frecuencias comerciales de manera eficiente y segura.