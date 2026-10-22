Comenzó a operar el «China Zorrilla», el primer ferry 100% eléctrico de gran porte del mundo

«Tendremos un barco que es totalmente amigable con el ambiente, 100% eléctrico, que estará conectando la Argentina con Uruguay y que, además, representa más trabajo, más turismo y mejores infraestructuras», destacó Sánchez. Asimismo, el jerarca subrayó que el país se prepara para los desafíos de la movilidad eléctrica y el incremento de la demanda energética, respaldado por el plan de inversiones de UTE y la llegada de industrias electrointensivas de porte histórico.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin remarcó el valor estratégico de contar con una flota limpia que preserve el ecosistema marino, destacando la sinergia entre el sector privado y la innovación tecnológica para alcanzar estándares internacionales de sostenibilidad.

Innovación tecnológica y especificaciones de vanguardia

El «China Zorrilla» introduce un cambio paradigmático en el transporte de pasajeros sobre el Río de la Plata al prescindir totalmente de combustibles fósiles. Equipado con un sistema de acumuladores eléctricos de alta capacidad (ESS) —cuatro veces mayor que cualquier otro desarrollo similar en el planeta—, el buque alimenta ocho motores eléctricos con propulsión a chorro de agua.

Entre sus características técnicas y de confort destacan:

Capacidad: Transporte simultáneo de 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

Comodidades: 3.000 metros cuadrados de áreas recreativas, tres clases de butacas ergonómicas (Turista, Business y Primera Clase), freeshop, ascensores panorámicos y conectividad satelital de alta velocidad.

Impacto Ambiental: Cero emisiones directas, reducción drástica de ruidos y vibraciones, y menor calado, consolidándose como la primera «operación azul» de Uruguay orientada a la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad marina.

En tierra, tanto en la terminal argentina como en los puntos de atraque uruguayos, se dispuso de infraestructura eléctrica especializada para el reabastecimiento rápido de las baterías, garantizando la operatividad de las frecuencias comerciales de manera eficiente y segura.