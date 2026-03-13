EEUU investiga a Uruguay y otros 59 países para determinar si importan productos de trabajo forzoso

Lista completa

Además de Uruguay, la lista completa incluye a: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Las Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Venezuela y Vietnam.

Bordaberry opina

El senador colorado, Pedro Bordaberry, se refirió a esto en redes sociales. “Esta es una señal de que el enfrentamiento con China se pone en serio. Son dos señales: 1) para China mostrando que van a pelear hasta el mercado uruguayo 2) para las empresas americanas aun en China para que aceleren el nearshoring”, escribió.

“Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce. Si el país juega bien sus cartas —trazabilidad, instituciones y estándares laborales— puede transformarse en proveedor confiable frente a competidores cuestionados. Pero tiene que jugarlas”.