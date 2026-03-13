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Política

guerra comercial

EEUU investiga a Uruguay y otros 59 países para determinar si importan productos de trabajo forzoso

La guerra comercial entre EEUU y China llega a Uruguay: investigan importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Trump investiga a Uruguay.

Trump investiga a Uruguay.

 Patrick B. Ruddy / Casa Blanca / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de Estados Unidos inició una investigación sobre 60 países para determinar si importan bienes producto de trabajo forzoso, por considerarlo una práctica que afecta a su propio comercio. Entre estos países investigados se encuentra Uruguay.

“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni aplicar eficazmente medidas que prohíban la entrada a sus mercados de bienes producidos con trabajo forzoso. Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso”, señaló la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, organismo adjunto de la Presidencia.

"Estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado las medidas suficientes para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, señala el escrito firmado por el representante comercial, Jamieson Greer.

Lista completa

Además de Uruguay, la lista completa incluye a: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Las Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Libia, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Venezuela y Vietnam.

Bordaberry opina

El senador colorado, Pedro Bordaberry, se refirió a esto en redes sociales. “Esta es una señal de que el enfrentamiento con China se pone en serio. Son dos señales: 1) para China mostrando que van a pelear hasta el mercado uruguayo 2) para las empresas americanas aun en China para que aceleren el nearshoring”, escribió.

“Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce. Si el país juega bien sus cartas —trazabilidad, instituciones y estándares laborales— puede transformarse en proveedor confiable frente a competidores cuestionados. Pero tiene que jugarlas”.

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