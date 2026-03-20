Ejecutivo e Intendencia chocan por el túnel en 18: Orsi resolverá el nudo el lunes

Orsi comentó en una conversación posterior con periodistas que les “falta información que tiene que venir de la intendencia de qué hacer, qué cosas necesitaríamos para poder hacerlo por arriba”. “Hay algunos datos que nos van a permitir saber si puede ser por superficie. Si nos convencen... Si existe una salida, se hace por superficie”, expuso el presidente.

Desde el gobierno le replicaron a Bergara que de cerrarle el paso al soterramiento deberá hacerse cargo de lo que suceda con los desfiles, marchas y actividades en 18 de Julio, dado que los ómnibus articulados –por su tamaño– no son idóneos para circular por paralelas como Colonia o Rodó en un contexto de tránsito cortado.

Desde el gobierno también hicieron énfasis en los plazos estipulados por RDA Ingenieros respecto a que 18 de Julio tendría tramos interrumpidos durante 10 meses –con etapas de solo tres meses por cada tramo– y que el resto de la obra de 21 meses transcurriría principalmente bajo tierra.

En su conversación posterior con periodistas, Orsi remarcó que “hoy todo te cierra y funciona soterrado”, pero que las alternativas por superficie exigen “definiciones técnicas” que desde la IM “tienen que acercar”, como una posible onda verde de semáforos o las líneas que atravesarían la avenida.

Orsi sostuvo que el lunes decidirán con la información sobre la mesa. El presidente es consciente de los riesgos que conllevaría una obra de esa magnitud para el Poder Ejecutivo –así lo ha comentado más de una vez– y ahora la interrogante que se abre es si está dispuesto a seguir adelante incluso con la oposición de un actor clave como el intendente de Montevideo.

Tres Cruces sí

Orsi sí destacó las unanimidades en otras claves de la reforma, como la inversión en un sistema BRT –Bus Rapid Transit basado en ómnibus articulados más grandes que los actuales– y las apuestas por consolidar troncales en los ejes de Avenida Italia-Giannattasio y 8 de Octubre-Camino Maldonado.

Un nodo importante sobre el que ningún actor ha ofrecido reparos será el intercambiador de tres niveles propuesto para Tres Cruces, con dos túneles que se superponen en dos niveles bajo tierra para el transporte que desemboca desde 8 de Octubre y Avenida Italia. Orsi confirmó que ese lo harán “sí o sí”.