Túnel bajo 18 de Julio: el gobierno confirma que el proyecto está sobre la mesa

“Siempre estuvo en el terreno mítico de que no se podían perforar los suelos nuestros, porque había zonas que eran sumamente complejas desde el punto de vista de la presencia de roca granítica. Esto ya con las nuevas tecnologías es una iniciativa superada”, aseguró.

Túnel bajo 18 de Julio

Los análisis incluyen diferentes variantes. Una de ellas plantea un túnel bajo 18 de Julio destinado a buses articulados de alta capacidad, una suerte de corredor exclusivo subterráneo que conectaría la zona de Tres Cruces con el Centro. “Se hizo el estudio no solo de 18 de Julio, sino también de sacar el flujo de 18 y tratar de llevar la experiencia a dos paralelas que tengan mayor continuidad. En ese caso se evaluó Colonia de entrada y Mercedes de salida”, detalló.

El objetivo principal es reducir de forma significativa los tiempos de viaje en el tramo más congestionado de la ciudad. Actualmente, un ómnibus demora cerca de 22 minutos en recorrer 18 de Julio a una velocidad promedio de entre 10 y 14 kilómetros por hora. Con un corredor subterráneo, los estudios estiman que la velocidad podría alcanzar los 30 kilómetros por hora —similar a la de algunos sistemas de metro— y reducir el trayecto a unos siete minutos.

La mejora en los tiempos es uno de los factores que el gobierno considera clave para recuperar usuarios del transporte colectivo. Martín sostuvo que el sistema necesita “dinamizarse y ofrecer mayor confiabilidad en las frecuencias”, en un contexto donde el crecimiento del uso del automóvil presiona cada vez más la infraestructura urbana.

Desafíos importantes

El diseño general del plan apunta a estructurar corredores troncales que permitan reorganizar las líneas de ómnibus, reducir superposiciones de recorridos y distribuir mejor el servicio en toda la red vial. La idea es que esos ejes principales absorban los flujos masivos de pasajeros y, al mismo tiempo, liberen recursos para mejorar frecuencias en barrios con menor densidad.

Sin embargo, el túnel también implica desafíos relevantes. El plazo de ejecución de una obra de estas características rondaría los tres años y su costo sería entre 200 y 300 millones de dólares mayor que las soluciones en superficie. Además, el proyecto deberá evaluar su impacto en el área central de Montevideo, una zona con alto valor patrimonial y fuerte actividad comercial.

Por ahora, la iniciativa permanece en fase de análisis. Las autoridades trabajan en definir cuál será el proyecto ejecutivo definitivo para el corredor metropolitano que conecta el área metropolitana con el Centro de la capital, un eje por el que circulan diariamente cientos de miles de personas. El gobierno prevé comenzar las obras hacia 2027 con la meta de que el nuevo sistema esté operativo en 2029.