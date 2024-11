"El 24 hay que ganar": el Frente Amplio centró su estrategia política en el territorio

La senadora electa enfatizó que esta cercanía con la población no es esporádica ni se limita al periodo electoral, sino que es parte de una relación sostenida y en la que el Frente Amplio busca involucrarse activamente en las realidades de los vecinos. “Tenemos mateadas grandes que son agites con espectáculos, pero también tenemos pequeños lugares donde vamos a la casa de familia, que son cuatro, cinco o seis, no importa, y conversamos y estamos en las comisiones. Bueno, todo eso hace que la realidad de los barrios la vayas trabajando junto a los vecinos, no en campaña electoral en particular, sino durante todo el tiempo”, comentó.

Esta cercanía fortalece el compromiso de los barrios con el FA y posiciona al partido como un movimiento que escucha, responde y actúa en consonancia con las necesidades de la ciudadanía. La apuesta por la territorialidad se convierte así en un mecanismo de crecimiento y de fidelización con el electorado, un aspecto que Cairo recalcó como fundamental para el objetivo final que es ganar en noviembre. “El 24 hay que ganar”, declaró Cairo y fijó con claridad el horizonte de este esfuerzo político.