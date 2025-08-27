El Banco Central del Uruguay reduce la tasa de Política Monetaria a 8,75%

A nivel global, persisten riesgos inflacionarios relacionados con tensiones comerciales, aunque las perspectivas de crecimiento internacional han mejorado levemente. En este escenario, el Comité de Política Monetaria (Copom) evaluó positivamente la consolidación de la inflación y el descenso de las expectativas, llevando al Directorio del BCU a tomar la decisión unánime de bajar la TPM, mientras se mantiene una postura contractiva en la política monetaria. El BCU ha señalado que, conforme se consolide el contexto doméstico y las expectativas de los agentes, especialmente las empresariales, continúen descendiendo hacia la meta, se avanzará en un ciclo de reducciones de la TPM hacia una posición más neutral.