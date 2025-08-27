El Banco Central del Uruguay (BCU) ha decidido reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, estableciéndola en 8,75%. Esta medida se enmarca en un contexto donde la inflación interanual ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en julio en un 4,53%, objetivo que se ha logrado alcanzar tras cuatro meses consecutivos de descensos.
Inflación a la baja
El Banco Central del Uruguay reduce la tasa de Política Monetaria a 8,75%
Luego de alcanzar el objetivo de reducir la inflación, el Banco Central del Uruguay decidió cambios en la política monetaria.