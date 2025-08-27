Hacete socio para acceder a este contenido

Inflación a la baja

El Banco Central del Uruguay reduce la tasa de Política Monetaria a 8,75%

Luego de alcanzar el objetivo de reducir la inflación, el Banco Central del Uruguay decidió cambios en la política monetaria.

El Banco Central del Uruguay y la Política Monetaria

Por Redacción Caras y Caretas

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha decidido reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, estableciéndola en 8,75%. Esta medida se enmarca en un contexto donde la inflación interanual ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en julio en un 4,53%, objetivo que se ha logrado alcanzar tras cuatro meses consecutivos de descensos.

Este movimiento ha sido impulsado principalmente por la inflación núcleo, que se redujo de 5,7% a 5,5% interanual. Aunque el componente no transable también experimentó moderación, su descenso se ha dado a un ritmo más lento.

En principio, las expectativas de inflación a dos años continúan convergiendo hacia la meta establecida del 4,5%, alcanzando un promedio de 5,23%, lo que marca un mínimo histórico. Esta reducción refleja la disminución de las expectativas entre analistas (4,9%) y mercados financieros (4,8%), mientras que las expectativas de los empresarios se mantuvieron más rígidas, en un 6%. En cuanto a las proyecciones del BCU, se espera que la inflación se mantenga alrededor del 4,5% en el horizonte de política monetaria.

A nivel global, persisten riesgos inflacionarios relacionados con tensiones comerciales, aunque las perspectivas de crecimiento internacional han mejorado levemente. En este escenario, el Comité de Política Monetaria (Copom) evaluó positivamente la consolidación de la inflación y el descenso de las expectativas, llevando al Directorio del BCU a tomar la decisión unánime de bajar la TPM, mientras se mantiene una postura contractiva en la política monetaria. El BCU ha señalado que, conforme se consolide el contexto doméstico y las expectativas de los agentes, especialmente las empresariales, continúen descendiendo hacia la meta, se avanzará en un ciclo de reducciones de la TPM hacia una posición más neutral.

