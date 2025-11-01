El dato que más preocupa a Álvaro Delgado: la mayoría de los nuevos votantes son frenteamplistas

La caravana del Partido Nacional que recorre el país buscando las razones de la última derrota electoral llegó este fin de semana a Minas. Allí se presentó un análisis de opinión pública elaborado por la consultora Opción con un dato que al presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le “preocupa enormemente” de cara al futuro político y electoral del partido.