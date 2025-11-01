Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Te entiendo Álvaro

El dato que más preocupa a Álvaro Delgado: la mayoría de los nuevos votantes son frenteamplistas

Álvaro Delgado mostró su preocupación por el dato aportado por la consultora Opción al Partido Nacional y pidió reflexionar sobre ello.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La caravana del Partido Nacional que recorre el país buscando las razones de la última derrota electoral llegó este fin de semana a Minas. Allí se presentó un análisis de opinión pública elaborado por la consultora Opción con un dato que al presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le “preocupa enormemente” de cara al futuro político y electoral del partido.

Este informe, expone un dato muy preocupante para la fuerza política, consideró Álvaro Delgado al encabezar en Minas una nueva instancia regional de reflexión interna del partido, orientada a reflexionar sobre los motivos de la derrota electoral en las elecciones de octubre y noviembre de 2024.

Lo que preocupa al Partido Nacional

El excandidato a la presidencia explicó que existe un “sesgo bien importante” entre las preferencias electorales de quienes entran y salen del padrón y evidencia que los nuevos votantes tuvieron una preferencia mayor hacia el Frente Amplio en los últimos comicios.

Ante esta realidad, Delgado interpretó que el Partido Nacional debe proponerse “escuchar, aprender y hablar los idiomas que determinados grupos nos están demandando”.

Para concluir pidió a dirigentes y militantes que las jornadas que se están llevando a cabo en todo el interior del país tienen “el principal objetivo de empezar a pensar en el Partido Nacional del futuro”, a través del “análisis, autocrítica y oportunidad de mejora”.

